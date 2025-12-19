В Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра

«Щелкунчик» — самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника», — считают организаторы.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года.

«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей:

Юрий Григорович принял смелое хореографическое решение, доверив детские партии в «Щелкунчике» профессиональным артистам вместо воспитанников училища. Этот шаг открыл новые возможности, позволив значительно усложнить пластический рисунок «детских» сцен. Теперь даже загадочный Советник Дроссельмейер и гротескный Мышиный король получили развернутую танцевальную лексику.

Источником вдохновения для всемирно известного балета стала сказочная повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана, гениально переложенная на язык музыки Петром Чайковским. Спектакль увлекает зрителя в фантастическое путешествие по волшебным мирам вместе с героями — Мари, заколдованным Щелкунчиком и ожившими куклами из разных стран.

Эталонная постановка Григоровича, созданная в 1966 году, вот уже больше 50 лет сохраняет свою актуальность и магию. За десятилетия в ней танцевали легенды советского и российского балета: Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Наталья Бессмертнова, Светлана Захарова, Николай Цискаридзе.