Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край 9 и 10 декабря

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пользователя starline с сайта freepik.com
    © Фото пользователя starline с сайта freepik.com

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях с полярными сияниями после вспышки на Солнце

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 9 и 10 декабря планету могут накрыть магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных). Это связано со вспышкой на Солнце, сопровождающейся выбросом плазмы, который движется к Земле.

«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть, произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют», — отметили эксперты.

Суперлуние, солнцестояние и звездопады:

Согласно расчетам ученых, пик воздействия на планету придется на вторую половину дня 9 декабря. Также из-за высоких геомагнитных индексов могут формироваться полярные сияния. Это явление лучше наблюдается в зимний период на темном небе и в морозы из-за прозрачности атмосферы.

«В то же время, погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом», — добавили специалисты.

По предварительным оценкам, следующие космические штормы ожидаются 23 и 30 декабря. Однако они будут слабыми и не превысят уровня G1. Также 21, 22, 24, 27, 29 и 31 декабря магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru
  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.

Как писали Юга.ру, выпускник краснодарского летного училища отправился в космос.

