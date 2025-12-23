Роспись лошадки, лекция о празднике в царское время и чай с баранками. В Краснодаре пройдет благотворительная новогодняя елка

В краснодарском «Добром месте» состоится новогодняя елка. Все средства пойдут в поддержку людей с аутизмом и другими особенностями (0+)

Творческое пространство «Доброе место» анонсировало на 28 декабря новогоднюю елку. Ее проведет историк и экскурсовод Марина Шарапова. 

«Доброе место» — инклюзивное пространство, где каждые выходные проходят мастер-классы по живописи, вышивке, лепки из глины и другие. Все собранные средства идут на развитие «Доброго-Юга» — организации, поддерживающей людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

На мероприятии гости:

  • отправятся в прошлое и узнают, как праздновали Новый год цари — что ели, пили, в какие игры играли и другое;
  • окунутся в историю и выяснят, откуда пришла новогодняя елка и как правильно ее украшать;
  • узнают, кто был первым Дедом Морозом в России и где живет Снегурочка. 

Помимо этого участники сыграют в веселые игры, которые устраивали на первых публичных елках в Екатеринодаре и советском Краснодаре, выпьют горячего чаю с баранками и сладостями, распишут символ 2026 года — деревянную лошадку и получат подарки. 

Мероприятие пройдет 28 декабря в 14:00 на улице Октябрьской, 131. Стоимость участия — 1200 рублей. Средства пойдут в поддержку подопечных фонда «Добрый-Юг».

Как писали Юга.ру, 28 декабря в краснодарском «Чарли» пройдет новогодний фестиваль.

