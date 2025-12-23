Жителям Ростова-на-Дону пообещали вернуть отопление к Новому году. Ресурс отключили еще неделю назад

Предыстория: 15 декабря в Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без отопления и горячей воды из-за крупной аварии на ТЭЦ. Власти обещали вернуть ресурсы всем жителям до 23:59 того же дня, но этого не произошло. 16 декабря у тысячи горожан все еще не было тепла и горячей воды. Часть школьников переводили на удаленку, а детсады временно закрывали.

Днем 16 декабря глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что отопление включили во всех социальных объектах города, а многоэтажки подключили к теплоснабжению. Мэр отметил, что батареи будут нагреваться постепенно. Однако 17 декабря ростовчане продолжили жаловаться в телеграм-канале Скрябина на отсутствие тепла. Глава города отреагировал на обращения и написал , что видит жалобы жителей на холодные батареи. Он заявил, что ТЭЦ-2 пообещала до конца дня обеспечить нормальный нагрев теплоносителя: «Принадлежащая ООО «Лукойл-Ростовэнерго» ТЭЦ-2, до настоящего времени не обеспечивает нормативный нагрев теплоносителя. Ресурсоснабжающая организация обещает это сделать до конца сегодняшнего дня. Разделяю возмущение сложившейся ситуацией».

Позже в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей» (РТС) рассказали, что процесс восстановления отопления и горячей воды в ряде районов Ростова-на-Дону затягивается из-за сложностей, возникших после устранения аварии на ТЭЦ-2. Жителям порекомендовали обратиться в УК. Она должна подать заявку в РТС, чтобы специалисты обследовали внутридомовые системы и дали «рекомендации по устранению причин отсутствия теплоснабжения».



18 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на жалобы жителей города, которым пришли квитанции за тепло и пообещал, что им сделают перерасчет.



«Поручил срочно отозвать квитанции, где людям насчитали плату за тепло, которого они не получили, а ООО «Ростовские тепловые сети» сделать перерасчет. Жители несколько дней были без тепла, услуга до сих пор не оказывается в полном объеме, а им уже приходят счета. Да еще и по нормативу, то есть больше, чем обычно», — написал глава региона.



Как заявил Слюсарь, причина аварии — в системных сбоях. По его словам, на ТЭЦ изношенное оборудование, а между РТС и управляющими компаниями нет взаимодействия. Поэтому в регионе утвердят «четкий регламент взаимодействия всех служб на случай аварий».

22 декабря жители Ростова все еще были без отопления. Власти назвали новые сроки восстановления ресурса и пообещали вернуть тепло к Новому году.



«Работа идет круглосуточно. Уже удалось запустить один энергоблок, что немного стабилизировало ситуацию. Второй двигатель для насоса доставлен, идет замена. Задача: до 31 декабря полностью восстановить теплоснабжение», — рассказал губернатор Ростовской области.