В Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Ночью в городе прогнозируют мороз до -4 °C

15 декабря мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что на ТЭЦ-2 произошла авария. Из-за этого более 1400 многоквартирных домов и объектов социальной сферы остались без отопления и горячей воды. По данным ООО «Лукойл -Ростовэнерго», владеющей ТЭЦ -2, отремонтировать сети планируют до 20:00, а восстановить ресурсы жителям — до 23:59.

В «Ростовских тепловых сетях» рассказали о причинах аварии — на одном из трубопроводов внутри станции обнаружили «дефект». Отметим, согласно данным «Яндекс Погоды», ночью с 15 по 16 декабря температура воздуха в Ростове-на-Дону опуститься до -4 °C.

Жители отреагировали на происшествие в соцсетях:

«Вопрос, как они готовились к отопительному сезону? Или зима пришла внезапно?»

«Зато паспорт готовности был. Конечному потребителю от этого паспорта, как и от личного контроля теплее не станет».

«С каждым годом только хуже и хуже, износ огромный. Резерва нет».

«Изношенное ЖКХ не справляется с количеством новых ЖК. Инфраструктура города не рассчитана на такую застройку».



Напомним, что ночью 15 декабря Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Сбитые дроны повредили ЛЭП в Каменском районе. В связи с этим без воды остались тысячи жителей региона.