Жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города в 2025 году
Краснодарское медиа «Щука» подвело итоги ежегодной премии
22 декабря краснодарское медиа «Щука» подвело итоги 2025 года в шести номинациях. Голосование проходило с 1 по 15 декабря, в котором мог принять участие любой желающий.
В категории «Кофейня года» победила «Зацепи» в парке «Городской сад». В 2024 году звание также досталось этой сети — заведению на улице Постовой, 8. Также номинантами были кофейни Yankee Sierra, YiaYia, Kappu Cha и Surf Coffee на улице 40-летия Победы.
Лидером в номинации «Санаторий для глаз» стали новогодние украшения на улице Красной. Также в списке были каньон в «Парке Облаков» открывшийся в сентябре, дом-офис Vandall Bureau, спектакль «Контакт» от Театра современного искусства и «Кроличья нора» в «Парке Облаков».
Красная, гори:
«Открытием года» назвали бар «Бирюльки». Помимо него в премии участвовали кафе Amavi в парке «Краснодар», рестораны Madonna, Sofi и Besame Mucho.
В номинации «СММ года» победило кафе Pankiss. Также медиа выдвигало заведения «Архитектор», Omate, «Виноваты рыбы» и «ПетроВВодкин».
Личностью года стала Наталья Дубницкая — основательница приюта для животных «Краснодог». Также можно было проголосовать за экскурсовода Динара Бурангулова, команду студии дизайна Vandall Bureau, создательницу кофейни Booker Маргариту Чиндяскину и основательницу фонда «Открытая среда» Анну Малову.
Коллаборацией года стало объединение Ozon и стадиона «Краснодар». Напомним, стадион «Краснодар» стал «Ozon Ареной» в июне этого года. Такое название объект будет носить до 2029 года.
Также можно было проголосовать за благотворительный книжный, который создали проект «Бродский» и фонд «Добрый-Юг», проект «Влюбляем в город» от «Щуки» и Surf Coffee, коллаборацию «Вкусно и точка» с Hello Kitty и благотворительный спектакль от театра Veritas для помощи приюту «Краснодог».
Как писали Юга.ру, в ноябре более 20 отелей Краснодарского края вошли в список лучших в России.