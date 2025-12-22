Жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города в 2025 году

22 декабря краснодарское медиа «Щука» подвело итоги 2025 года в шести номинациях. Голосование проходило с 1 по 15 декабря, в котором мог принять участие любой желающий.

В категории «Кофейня года» победила «Зацепи» в парке «Городской сад». В 2024 году звание также досталось этой сети — заведению на улице Постовой, 8. Также номинантами были кофейни Yankee Sierra, YiaYia, Kappu Cha и Surf Coffee на улице 40-летия Победы.

Лидером в номинации «Санаторий для глаз» стали новогодние украшения на улице Красной. Также в списке были каньон в «Парке Облаков» открывшийся в сентябре, дом-офис Vandall Bureau, спектакль «Контакт» от Театра современного искусства и «Кроличья нора» в «Парке Облаков».