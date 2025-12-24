Обучение нейросетей и многовенный рендеринг. Эксперты рассказали, как видеокарты изменят игры и науку в 2026 году

К 2026 году видеокарты окончательно выйдут за рамки игр и графики, превратившись в универсальные процессоры для нейросетей и сложных расчетов

Эксперты прогнозируют, что через два года видеокарты кардинально изменятся. Их главное отличие от современных моделей — новая архитектура. Инженеры проектируют их не для работы с графикой, а для обработки нейросетей и физического моделирования в реальном времени.

Читайте также: Краснодарский край занял второе место в России по количеству пользователей нейросетей

Главное отличие от видеокарт 2025 года Если нынешняя видеокарта — это прежде всего графический процессор, к которому «добавили» блоки для ИИ, то архитектура 2026 года изначально заточена под гибридные задачи. Графика становится просто одной из многих равноправных функций. Исчезнут «просадки» FPS при включении трассировки лучей — для нее будет свой отдельный модуль. Видеокарты станут конфигурируемыми: можно будет собрать вариант с усиленными тензорными и физическими ядрами для лаборатории или, наоборот, с мощной графикой для игр. Так видеокарта превратится из периферийного устройства в центральный процессор вашей персональной вычислительной платформы, которую вы настраиваете под свои цели.

Сеть модулей вместо единого корпуса: Как изменятся компьютеры в 2026 году?

Что изменится внутри? Производители откажутся от единого мощного графического ядра. Вместо этого они будут собирать видеокарту как конструктор из отдельных специализированных модулей, соединяя их сверхбыстрой шиной. Вот из чего будет состоять такая карта: Графические кластеры (GDC): для создания изображения в играх.

Тензорные ядра (TPU): нового поколения, «заточенные» специально под задачи искусственного интеллекта.

Аппаратные ускорители трассировки лучей (RTC): будут полностью отвечать за реалистичное освещение и звук, разгрузив другие модули.

Физические движки (PPE): будут на аппаратном уровне просчитывать поведение частиц, жидкостей, тканей и разрушений.

Оптическая память. Помимо быстрой оперативной памяти GDDR7, появится опциональный оптический порт. Он позволит подключаться напрямую к специальному нейросетевому хранилищу. Это даст видеокарте доступ к огромным моделям ИИ, которые не помещаются в её собственную память.

Интеллектуальное управление. Контроллер на карте будет отслеживать нагрузку на каждый модуль, прогнозировать пики потребления и динамически распределять питание.

«Умное» охлаждение. Система жидкостного охлаждения будет использовать специальную жидкость, которая сможет менять свою вязкость, чтобы точечно отводить тепло от самых горячих участков.

Как это повлияет на профессионалов и простых пользователей Карты позволят разработчикам ИИ и ученым обучать и запускать огромные нейросетевые модели на персональной рабочей станции, без постоянной аренды облачных мощностей. Профессионалам в области симуляций (автоспорт, аэронавтика, материаловедение) выделенные физические движки позволят в реальном времени моделировать аэродинамику автомобиля или крэш-тест с точностью, которая раньше требовала долгих расчетов на серверах. Геймеров и создателей контента ждут технологии нового уровня: нейросетевой апскейлинг, который «дорисует» детали в картинке, фотореалистичная трассировка лучей и мгновенный рендеринг сложных 3D-сцен с помощью ИИ. Функция безопасного разделения карты на части позволит обычным пользователям одновременно, например, обрабатывать видео, участвовать в распределенных вычислениях и играть без потери производительности.