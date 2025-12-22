Сеть модулей вместо единого корпуса. Как изменятся компьютеры в 2026 году?

Эксперты рассказали, как будут выглядеть и работать персональные компьютеры в 2026 году

К 2026 году произойдет фундаментальный сдвиг в концепции компьютера, считают эксперты. Согласно аналитическому обзору, фиксированный системный блок уступит место персонализированной сети устройств, мощность и конфигурация которой будут меняться в зависимости от ваших задач и местоположения.

Отличия от систем 2025 года

Основное изменение — отказ от монолитной архитектуры. Если современный компьютер остается замкнутой системой в корпусе, требующей физического обновления, то система 2026 года станет динамической сетью. Ее производительность и функциональность перестанут быть фиксированными — они будут меняться в зависимости от доступных в данный момент модулей.