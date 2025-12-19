Сбер выпустил бесплатнго финансового помощника на базе нейросети «ГигаЧат»

Персональный финансовый помощник на основе нейросети «ГигаЧат» теперь помогает пользователям анализировать траты и инвестиции

Сбер представил новую функцию в своих сервисах — персонального финансового помощника, созданного на основе «ГигаЧата». Он помогает систематизировать расходы, получить аналитику по инвестициям и упростить оформление налоговых вычетов.

Помощник создает еженедельные и ежемесячные дайджесты с основными финансовыми трендами, анализирует поведение пользователя и сравнивает его с похожими финансовыми привычками других людей. На основе этого «ГигаЧат» дает персональные советы по управлению финансами.

Для тех, кто интересуется инвестициями, нейросеть может предложить варианты формирования портфеля. Для этого нужно указать свои финансовые цели и ожидания по рискам. Сервис также показывает аналитику: ретроспективную доходность, эффективность портфеля и сравнение с рыночными индексами.

Отдельный блок функций связан с налоговыми вычетами. Помощник работает с платформой социальных вычетов Сбера и ФНС. Если компания, услугами которой вы пользовались, подключена к этой системе, то вычет может быть оформлен автоматически. В остальных случаях нейросеть подскажет, как действовать самостоятельно.

«Налоговый помощник быстро и бесшовно оформляет налоговые вычеты — на эту задачу понадобится потратить лишь пару минут. Еще год назад это было фантастикой: нужно было вручную собирать документы и подавать декларацию. Помощник по расходам оптимизирует бюджет, а помощник по управлению капиталом формирует оптимальный именно для вас инвестиционный портфель. Раньше персональные советники wealth management были доступны только самым обеспеченным клиентам», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

