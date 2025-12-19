Сбер выпустил бесплатнго финансового помощника на базе нейросети «ГигаЧат»

Персональный финансовый помощник на основе нейросети «ГигаЧат» теперь помогает пользователям анализировать траты и инвестиции

Сбер представил новую функцию в своих сервисах — персонального финансового помощника, созданного на основе «ГигаЧата». Он помогает систематизировать расходы, получить аналитику по инвестициям и упростить оформление налоговых вычетов.

Помощник создает еженедельные и ежемесячные дайджесты с основными финансовыми трендами, анализирует поведение пользователя и сравнивает его с похожими финансовыми привычками других людей. На основе этого «ГигаЧат» дает персональные советы по управлению финансами.