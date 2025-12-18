Власти Новороссийска увеличат штрафы за использование пиротехники. Для жителей они вырастут до 20 тыс. рублей

18 декабря пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что в период новогодних праздников, с 29 декабря по 11 января, в городе будет действовать особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности власти увеличили штрафы. Для граждан они вырастут с 5 тыс. до 20 тыс. рублей,  для должностных лиц — с 20 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — с 300 тыс. до 800 тыс. рублей.

Напомним, что в Новороссийске оборудовали специальные площадки для запуска новогоднего салюта. Узнать, где они находятся, можно здесь.

Также администрация опубликовала список мест, где запрещено применять пиротехнику. В него вошли помещения, объекты культурного наследия, железнодорожные пути, линий электропередачи и нефтепроводов.

Помимо этого, власти Новороссийска попросили жителей воздержаться от фейерверков и петард в праздники в связи с СВО.

