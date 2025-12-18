Власти Новороссийска увеличат штрафы за использование пиротехники. Для жителей они вырастут до 20 тыс. рублей

18 декабря пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что в период новогодних праздников, с 29 декабря по 11 января, в городе будет действовать особый противопожарный режим.



За нарушение правил пожарной безопасности власти увеличили штрафы. Для граждан они вырастут с 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — с 20 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — с 300 тыс. до 800 тыс. рублей.