«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты

Дворец искусств «Премьера» приглашает на Новогодний вечер, премьеру спектакля «Щелкунчик 2.0» и представление для маленьких детей. На какие даты есть билеты?

Пресс-служба творческого объединения «Премьера» анонсировалаа на декабрь несколько предновогодних спектаклей и концертов для взрослых и детей. Юга.ру узнали, на какие представления еще остались билеты.

В этом году во Дворце искусств «Премьера» покажут новый новогодний спектакль «Щелкунчик 2.0» . В пресс-службе рассказали, что это классика, рассказанная современным языком, поэтому спектакль будет интересен подросткам.

«Мари предстает дерзкой, современной девочкой-бунтаркой, музыка Чайковского обретает современные звучания, а мыши исполняют хореографию, вдохновленную хип-хопом и джаз-фанком», — говорится в описании спектакля.

В спектакле заняты артисты Молодежного театра, музыкального шоу-театра «Премьера» и группа U4.

Билеты остались на 16-25 декабря.