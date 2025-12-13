«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты
Дворец искусств «Премьера» приглашает на Новогодний вечер, премьеру спектакля «Щелкунчик 2.0» и представление для маленьких детей. На какие даты есть билеты?
Пресс-служба творческого объединения «Премьера» анонсировалаа на декабрь несколько предновогодних спектаклей и концертов для взрослых и детей. Юга.ру узнали, на какие представления еще остались билеты.
В этом году во Дворце искусств «Премьера» покажут новый новогодний спектакль «Щелкунчик 2.0». В пресс-службе рассказали, что это классика, рассказанная современным языком, поэтому спектакль будет интересен подросткам.
«Мари предстает дерзкой, современной девочкой-бунтаркой, музыка Чайковского обретает современные звучания, а мыши исполняют хореографию, вдохновленную хип-хопом и джаз-фанком», — говорится в описании спектакля.
В спектакле заняты артисты Молодежного театра, музыкального шоу-театра «Премьера» и группа U4.
Билеты остались на 16-25 декабря.
Для самых юных зрителей «Премьера» подготовила интерактивный музыкальный спектакль «Новогодние приключения для самых маленьких».
Малыши познакомятся с Ежиком, Медвежонком и другими лесными друзьями, помогут найти потерянную Ежикину Радость, будут танцевать, петь, считать снежинки и сочинять сказки, встретят Деда Мороза и Снегурочку, а еще получат сюрпризы.
Спектакль покажут 27 и 28 декабря, а также 2―5 января в 10:00 и 12:00.
Взрослую аудиторию приглашают на Новогодний вечер. Выступят русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», музыкальный шоу-театр «Премьера» и группа U4.
«Искусственный снег (ну, почти) народные гуляния, огненная энергетика, взрослые хороводы вокруг елки и 100% концентрация праздника без необходимости самим готовить оливье и разбирать гирлянды», — отметили в пресс-службе.
Билетов практически не осталось, в декабре во Дворце искусств солд-аут, остались места лишь на 7 января.
Дворец искусств «Премьера» находится на улице Стасова, 175.
