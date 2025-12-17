«Вместо памятника будет позорный и кривой новодел». Власти Ростова-на-Дону снесут исторический особняк для строительства отеля

Симаченко заявила, что здание признано аварийным, а его жильцы — расселены. Дом планируют полностью снести, а на его месте построить новое здание с сохранением исторического облика. Известно, что на месте исторического объекта расположится бутик-отель «Парамоновъ на Никольской», рассчитанный на 75 номеров.

«Вместо сохранения подлинного памятника прошлому будет позорный и кривой новодел, где ничего старого не останется. Никто сейчас не повторит ни рисунок кирпичной кладки, ни качество работ тех времен, ни толщину стен. Никто не будет делать каждый кирпич вручную. Будет пародия на прошлое, которых у нас хватает», — отметил он.

Крольман призвал горожан написать комментарии в телеграм-канале главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина с посылом о том, «почему сносить такие здания плохо».

Доходный дом, площадь которого 3000 кв. м., был построен в 1903 году. Он принадлежал братьям Ивану, Федору и Александру Парамоновым — представителям купеческой династии. В доме также находился офис компании купцов и несколько квартир, которые братья сдавали в аренду.



В годы Гражданской войны в здании располагался пункт записи в ряды Белой армии. В советские годы дом надстроили двумя этажами и перевели в статус многоквартирного.



В 2008, 2018, 2022 и дважды в 2023 годах в здании происходили пожары. В 2018 году власти признали дом аварийным из-за износа и приняли решение о расселении жильцов, которое завершилось в 2021 году.



В 2023 году здание хотели снести, однако активисты смогли добиться отмены решения. В том же году дом признали объектом культурного наследия, но при повторной экспертизе лишили статуса.



В декабре 2023 года здание продали на торгах за 66 млн рублей частному инвестору, который должен был заниматься реставрацией объекта. На данный момент дом и земля под ним принадлежат компании «Трансагентство» из Казани.