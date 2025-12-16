Тысячи жителей Ростова-на-Дону вторые сутки остаются без тепла и горячей воды. Часть школьников перевели на удаленку, а детсады закрыли

Жители Ростов-на-Дону мерзнут в квартирах с 15 декабря, отопления также нет в некоторых школах и детских садах

Предыстория: 15 декабря в Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без отопления и горячей воды из-за крупной аварии на ТЭЦ. Власти обещали вернуть ресурсы жителям до 23:59. Ночью в регионе прогнозировали мороз.

Утром 16 декабря глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в городе восстанавливают подачу тепла после аварии на ТЭЦ-2, но постепенно. Часть школ, в которых еще нет отопления, перевели на дистанционное обучение, а детсады не принимают детей. «Сегодня те школы, в которых теплоснабжение еще не восстановлено переведены на дистанционный режим работы. Пока речь идет о первой смене. Детские сады, в которых теплоснабжение находится в процессе восстановления, принимать детей сегодня не будут», — написал Скрябин.

Он отметил, что к отоплению в первую очередь подключают больницы и другие соцобъекты.

Под постом главы города ростовчане пожаловались, что всю ночь провели без отопления в мороз: