Тысячи жителей Ростова-на-Дону вторые сутки остаются без тепла и горячей воды. Часть школьников перевели на удаленку, а детсады закрыли
Жители Ростов-на-Дону мерзнут в квартирах с 15 декабря, отопления также нет в некоторых школах и детских садах
Предыстория: 15 декабря в Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без отопления и горячей воды из-за крупной аварии на ТЭЦ. Власти обещали вернуть ресурсы жителям до 23:59. Ночью в регионе прогнозировали мороз.
Утром 16 декабря глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в городе восстанавливают подачу тепла после аварии на ТЭЦ-2, но постепенно. Часть школ, в которых еще нет отопления, перевели на дистанционное обучение, а детсады не принимают детей.
«Сегодня те школы, в которых теплоснабжение еще не восстановлено переведены на дистанционный режим работы. Пока речь идет о первой смене. Детские сады, в которых теплоснабжение находится в процессе восстановления, принимать детей сегодня не будут», — написал Скрябин.
Он отметил, что к отоплению в первую очередь подключают больницы и другие соцобъекты.
Под постом главы города ростовчане пожаловались, что всю ночь провели без отопления в мороз:
- «Мы сегодня офигели ночью от холода, утром такой морозильник в квартире, мы сутки без тепла, это нарушение».
- «Несколько десятков тысяч людей вторые сутки без отопления. Летом чем занимались? Неделями без воды сидим, чтобы что? Чтобы выяснить, что зимой трубы лопнут».
- «У нас и горячей воды нет, ни то что отопления».
- «Батареи даже постепенно не потеплели. Дубак лютый в квартире».
- «Малейший перепад температуры — люди без отопления, можно перечислять вечно, но проблемы не уменьшаются. Бездействие, равнодушие и полный бардак».
