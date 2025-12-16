Тысячи жителей Ростова-на-Дону вторые сутки остаются без тепла и горячей воды. Часть школьников перевели на удаленку, а детсады закрыли

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Жители Ростов-на-Дону мерзнут в квартирах с 15 декабря, отопления также нет в некоторых школах и детских садах

Предыстория: 15 декабря в Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без отопления и горячей воды из-за крупной аварии на ТЭЦ. Власти обещали вернуть ресурсы жителям до 23:59. Ночью в регионе прогнозировали мороз.

Утром 16 декабря глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в городе восстанавливают подачу тепла после аварии на ТЭЦ-2, но постепенно. Часть школ, в которых еще нет отопления, перевели на дистанционное обучение, а детсады не принимают детей.

«Сегодня те школы, в которых теплоснабжение еще не восстановлено переведены на дистанционный режим работы. Пока речь идет о первой смене. Детские сады, в которых теплоснабжение находится в процессе восстановления, принимать детей сегодня не будут», — написал Скрябин.

Читайте также:

Он отметил, что к отоплению в первую очередь подключают больницы и другие соцобъекты.

Под постом главы города ростовчане пожаловались, что всю ночь провели без отопления в мороз:

  • «Мы сегодня офигели ночью от холода, утром такой морозильник в квартире, мы сутки без тепла, это нарушение».
  • «Несколько десятков тысяч людей вторые сутки без отопления. Летом чем занимались? Неделями без воды сидим, чтобы что? Чтобы выяснить, что зимой трубы лопнут».
  • «У нас и горячей воды нет, ни то что отопления».
  • «Батареи даже постепенно не потеплели. Дубак лютый в квартире».
  • «Малейший перепад температуры — люди без отопления, можно перечислять вечно, но проблемы не уменьшаются. Бездействие, равнодушие и полный бардак».

Как писали Юга.ру, в России 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги.

Аварии Детские сады ЖКХ Отопительный сезон Ростов-на-Дону Ростовская область Школьники

Новости

В Краснодаре художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве
Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах. В каких местах уже можно кататься?
ФАС попросила торговые сети обосновать высокие цены на продукты питания
Экс-депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск

Лента новостей

Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Вчера, 09:10
Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Три стратегии на декабрь
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
Вчера, 15:37
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
Вчера, 14:50
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

Реклама на сайте