В России в 2025 году 63% учеников решили уйти из школы после 9 класса — Минпросвещения

15 декабря издание «Ъ» со ссылкой на Минпросвещения сообщило, что в 2025 году в России 63% девятиклассников выбрали для дальнейшего обучения колледжи и техникумы вместо старшей школы.

Всего для поступления в ссузы абитуриенты подали 4 млн заявлений, из них зачислили 1,3 млн человек. В этом году в колледжах и техникумах утвердили 850,8 тыс. бюджетных мест — на 68 тыс. больше, чем в прошлом году. Платные места заняли 37% обучающихся.

По данным ведомства, сейчас среднее профобразование получают 3,9 млн студентов — это рекорд за последние 50 лет. Сопоставимый уровень был только в 1970-х годах, когда в ссузах учились около 4 млн человек.

Отмечается, что всего в стране 3,2 тыс. колледжей и техникумов. Еще 393 вуза и их филиалов реализуют программы среднего профобразования.

Как рассказали в Минпросвещения, больше всего студентов ссузов в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Чаще всего абитуриенты выбирают такие специальности, как «Сестринское дело», «Информационные системы и программирование», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство», «Сварщик», «Преподавание в начальных классах», «Повар, кондитер», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Фармация» и другие.

Напомним, что в этом году вузы Краснодара подняли цены на обучение. Больше всего подорожала учеба в КубГМУ — до 465 тыс. рублей в год.

Как писали Юга.ру, в России стало популярным домашнее образование. Спрос на него вырос в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и других регионах.

