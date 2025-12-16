В Краснодаре художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве

Он расскажет:

о монументальном искусстве в целом;

о влиянии искусства на городскую среду;

о роли художника в работе над городскими объектами.

Монументальное искусство — это вид, тесно связанный с архитектурой и пространственной средой, создающий масштабные, общественно значимые произведения. Оно выражает идеи эпохи, гармонично вписано в окружающее пространство и придает ему величие. Отличается крупными формами, обобщенностью образов и рассчитано на восприятие издалека. К монументальному искусству относятся памятники, росписи, скульптуры, мозаики, витражи.

Дискуссия состоится 19 декабря в 19:00 на улице Северной, 279 («Краснодарские известия»). Вход свободный после регистрации.

Этой осенью кафе «У Максима» — одно из старейших заведений Краснодара — перестало работать. Оно открылось в 1992–1995 годах.

Николай Турков-Собакин родился в 1932 году в подмосковной Малаховке. В 1957 году по распределению попал в Краснодар. В местном художественном училище его стиль творчества называли «французским» — за яркость и декоративность.



С 1970-х годов Николай Турков-Собакин руководил Краснодарским художественным комбинатом, где под его началом создавали мозаики и монументальные панно, украшавшие здания и общественные пространства по всему краю. Николай Турков-Собакин создал множество работ по Краснодарскому краю: был автором художественной концепции Дома книги и деревянных панно в кафе «У Максима».



Работы художника находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, музее-заповеднике «Кусково», Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына, Краснодарском художественном музее имени Коваленко и частных коллекциях.