В Краснодаре художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве

Краснодарский край

  • Деревянные панно Николая Туркова-Собакина в кафе «У Максима» © Фото Динара Бурангулова
В Краснодаре 19 декабря состоится дискуссия о влиянии искусства на городскую среду (12+)

Институт градостроительства Краснодарского края анонсировал на 19 декабря дискуссию «Монументальное искусство». Она пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Мероприятие проведет известный мастер Николай Турков-Собакин. 

Общепиты — музеи архитектуры:

Он расскажет:

  • о монументальном искусстве в целом;
  • о влиянии искусства на городскую среду;
  • о роли художника в работе над городскими объектами.

Монументальное искусство — это вид, тесно связанный с архитектурой и пространственной средой, создающий масштабные, общественно значимые произведения. Оно выражает идеи эпохи, гармонично вписано в окружающее пространство и придает ему величие. Отличается крупными формами, обобщенностью образов и рассчитано на восприятие издалека. К монументальному искусству относятся памятники, росписи, скульптуры, мозаики, витражи.

Дискуссия состоится 19 декабря в 19:00 на улице Северной, 279 («Краснодарские известия»). Вход свободный после регистрации.

Этой осенью кафе «У Максима» — одно из старейших заведений Краснодара — перестало работать. Оно открылось в 1992–1995 годах.

Николай Турков-Собакин родился в 1932 году в подмосковной Малаховке. В 1957 году по распределению попал в Краснодар. В местном художественном училище его стиль творчества называли «французским» — за яркость и декоративность.

С 1970-х годов Николай Турков-Собакин руководил Краснодарским художественным комбинатом, где под его началом создавали мозаики и монументальные панно, украшавшие здания и общественные пространства по всему краю. Николай Турков-Собакин создал множество работ по Краснодарскому краю: был автором художественной концепции Дома книги и деревянных панно в кафе «У Максима». 

Работы художника находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, музее-заповеднике «Кусково», Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына, Краснодарском художественном музее имени Коваленко и частных коллекциях.

Как писали Юга.ру, с 19 по 27 декабря в краснодарской квартире пройдут квартирный спектакль с участием кота Джармуша и выставка современного искусства.

