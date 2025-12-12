В краснодарской квартире пройдут квартирный спектакль с участием кота Джармуша и выставка современного искусства
В краснодарской квартире в Юбилейном микрорайоне состоится моноспектакль «Слава скоро придет» и выставка «Судочек вернете позже» (18+)
Краснодарская художница Лера Яхно анонсировала показ иммерсивного моноспектакля «Слава скоро придет» и выставку современного искусства «Судочек вернете позже». Мероприятия будут проходить в рамках единой программы с 19 по 27 декабря.
Площадкой проведения станет квартира в жилом доме. По словам организаторов, оба события объединены темами коллективной памяти, постсоветских ритуалов, ожидания праздника и погружения в детство.
В рамках иммерсивного моноспектакля «Слава скоро придет» зрители придут праздновать Новый год — в гости к «соседке». Участники будут ждать загадочного персонажа-мифа — дядю Славу из Америки — космонавта, сказочника, начальника. Он — фигура времени и ожидания перемен, воплощающая мотивы взросления и внутренней трансформации.
Актерами в спектакле выступят художница и выпускница КИСИ (самопровозглашенного Краснодарского института современного искусства) Лера Яхно, а также кот Джармуш.
«Кот скорее будет просто по-кошачьи импровизировать, а не играть, но он довольно любит внимание, поэтому будет вносить какие захочет коррективы в действие», — поделилась Лера с Юга.ру.
Художница рассказала Юга.ру, что спектакль будет показан впервые — он написан специально для квартиры, в которой пройдет. Несмотря на то, что постановка создана под Новый год, новогодняя тематика в ней почти не будет упоминаться.
Вторая часть мероприятия — выставка современного искусства «Судочек вернете позже». Свои работы представят девять художниц из Краснодара и Геленджика: Яна Васильева, Альфия Шамсутдинова, Юлия Шафаростова, Катя Волобуева, Лена Колесникова, Олеся Фоевая, Яна Алалыкина, Евгения Снежная и Лера Яхно, а также проект «Энтомологическая лаборатория».
«На Кубани «судочек» — металлический контейнер с холодцом, который передают родным на праздники с обязательным дальнейшим возвращением. Этот жест — метафора продолжения связи и коллективности», — отметили организаторы.
Выставка будет посвящена тем же темам, что и спектакль — памяти, детству, бытовой мифологии.
Мероприятие состоится 19, 21, 23, 24, 26 и 27 декабря в 18:30 в квартире в Юбилейном микрорайоне. Точный адрес сообщат после приобретения билета. Стоимость билета — 1000 рублей — он дает право на посещение выставки и спектакля.
