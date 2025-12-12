В краснодарской квартире пройдут квартирный спектакль с участием кота Джармуша и выставка современного искусства

В краснодарской квартире в Юбилейном микрорайоне состоится моноспектакль «Слава скоро придет» и выставка «Судочек вернете позже» (18+)

Краснодарская художница Лера Яхно анонсировала показ иммерсивного моноспектакля «Слава скоро придет» и выставку современного искусства «Судочек вернете позже». Мероприятия будут проходить в рамках единой программы с 19 по 27 декабря.

Площадкой проведения станет квартира в жилом доме. По словам организаторов, оба события объединены темами коллективной памяти, постсоветских ритуалов, ожидания праздника и погружения в детство.

В рамках иммерсивного моноспектакля «Слава скоро придет» зрители придут праздновать Новый год — в гости к «соседке». Участники будут ждать загадочного персонажа-мифа — дядю Славу из Америки — космонавта, сказочника, начальника. Он — фигура времени и ожидания перемен, воплощающая мотивы взросления и внутренней трансформации.

Актерами в спектакле выступят художница и выпускница КИСИ (самопровозглашенного Краснодарского института современного искусства) Лера Яхно, а также кот Джармуш.

«Кот скорее будет просто по-кошачьи импровизировать, а не играть, но он довольно любит внимание, поэтому будет вносить какие захочет коррективы в действие», — поделилась Лера с Юга.ру.