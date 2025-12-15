Власти Сочи запретили въезд в горы на машинах с летней резиной из-за гололеда и мокрого снега

15 декабря в горах Сочи прогнозируется налипание мокрого снега, гололед и лавиноопасность

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что 15 декабря в предгорьях и низкогорьях Сочи прогнозируется налипание мокрого снега на деревья и провода. Помимо этого на дорогах возможен гололед.

Также до 18:00 в горах на высоте выше 1000 метров над уровнем моря ожидается лавиноопасность.

В связи с этим мэр города Андрей Прошунин запретил жителям и гостям Сочи въезд в горные кластеры на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.