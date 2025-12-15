Власти Сочи запретили въезд в горы на машинах с летней резиной из-за гололеда и мокрого снега
15 декабря в горах Сочи прогнозируется налипание мокрого снега, гололед и лавиноопасность
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что 15 декабря в предгорьях и низкогорьях Сочи прогнозируется налипание мокрого снега на деревья и провода. Помимо этого на дорогах возможен гололед.
Также до 18:00 в горах на высоте выше 1000 метров над уровнем моря ожидается лавиноопасность.
В связи с этим мэр города Андрей Прошунин запретил жителям и гостям Сочи въезд в горные кластеры на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
По его словам, все аварийно-спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Также работает оперативный штаб. Мэр отметил, что на проведение зимнего сезона в Сочи создан резерв из 79 единиц дорожной техники, а также подготовлены 10 тонн противогололедных материалов.
По данным гидрометцентра Сочи, днем 15 декабря ожидается 4-9 °С, ночью похолодает до 1 °С. 16 декабря днем — 6-11 °С, ночью — 2-7 °С.
