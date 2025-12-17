В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Снежная палитра»

В Краснодаре покажут работы российских художников из частных коллекций Льва Песок и Андрея Гладченко (0+)

Все мастера вдохновлялись красотой зимних пейзажей. Произведения предоставлены из частных коллекций Льва Песок и Андрея Гладченко.

Трое мастеров и два поколения:

Вернисаж состоится 20 декабря в 18:00. Можно будет погрузить в атмосферу зимнего волшебства и лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 1 марта 2026 года в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») на улице Индустриальной, 2. Вход свободный.