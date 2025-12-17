В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Снежная палитра»

Краснодарский край

  Работа Александра Куземки
    Работа Александра Куземки

В Краснодаре покажут работы российских художников из частных коллекций Льва Песок и Андрея Гладченко (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 декабря открытие выставки живописи «Снежная палитра». Зрителям покажут работы Николая Садового, Владимира Сырятова, Елены Саяпиной, Ивана Захарова, Александра Куземка, Анатолия Клименко, Александра Отрошко, Петра Трегуба, Натальи Зайцевой, Клима Чурсина.

Все мастера вдохновлялись красотой зимних пейзажей. Произведения предоставлены из частных коллекций Льва Песок и Андрея Гладченко.

Трое мастеров и два поколения:

Вернисаж состоится 20 декабря в 18:00. Можно будет погрузить в атмосферу зимнего волшебства и лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 1 марта 2026 года в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») на улице Индустриальной, 2. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 декабря художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве.

Афиша Выставки Искусство Краснодар отдых Развлечения События

