Сгоревшие автомобили, поврежденные дома и ЛЭП. Ночью БПЛА атаковали Ростовскую область

Власти Ростовской области рассказали о последствиях атаки беспилотников в регионе

15 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. При падении обломков дронов в столице Дона загорелись два автомобиля. Хозяин одной из машин начал самостоятельно тушить ее и обжег руку. Ему оказали медпомощь, от госпитализации он отказался. Больше никто из жителей не пострадал.



Также в Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной повреждения получила кровля частного дома.

Помимо этого, в поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша частного дома. Фрагменты БПЛА упали в дворах в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. В ряде строений выбиты стекла.



По данным Слюсаря, сбитые беспилотники повредили ЛЭП в Каменском районе. В связи с этим остановлена работа водозабора и насосной станции. Без воды остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Губернатор отметил, что спецслужбы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА.