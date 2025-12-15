Сгоревшие автомобили, поврежденные дома и ЛЭП. Ночью БПЛА атаковали Ростовскую область

Ростовская область

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Власти Ростовской области рассказали о последствиях атаки беспилотников в регионе

15 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. При падении обломков дронов в столице Дона загорелись два автомобиля. Хозяин одной из машин начал самостоятельно тушить ее и обжег руку. Ему оказали медпомощь, от госпитализации он отказался. Больше никто из жителей не пострадал.

Также в Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной повреждения получила кровля частного дома. 

Читайте также:

Помимо этого, в поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша частного дома. Фрагменты БПЛА упали в дворах в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. В ряде строений выбиты стекла.

По данным Слюсаря, сбитые беспилотники повредили ЛЭП в Каменском районе. В связи с этим остановлена работа водозабора и насосной станции. Без воды остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Губернатор отметил, что спецслужбы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити». По данным СМИ, в результате произошел взрыв.

Водоснабжение ЖКХ Происшествия Ростов-на-Дону Ростовская область СВО

Все материалы по теме:

Новости

Сгоревшие автомобили, поврежденные дома и ЛЭП. Ночью БПЛА атаковали Ростовскую область
Местами дождь со снегом и до -10 °С ночью. Какая погода будет в начале рабочей недели в Краснодарском крае
В Краснодаре 15 декабря отключат электричество. В списке больше 100 адресов
Главному редактору RT Маргарите Симоньян присвоят звание «Почетный гражданин Краснодара»
В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA

Лента новостей

Реклама на сайте