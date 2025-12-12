Минюст признал иноагентом экс-депутата из Ейского района Александра Коровайного*

Бывшего депутата Ейского района Александра Коровайного* признали иностранным агентом из-за распространения ложных сведений

12 декабря Минюст России внес в реестр иностранных агентов четырех человек, в том числе бывшего оппозиционного депутата из Краснодарского края Александра Коровайного*. Также в списке оказались журналист Михаил Гуревич**, правозащитник из Бурятии Доржо Дугаров***, популяризатор космонавтики Виталий Егоров****.

По данным ведомства, Коровайный* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации.



Также бывший депутат выступал против СВО, создавал и распространял материалы иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Коровайный* преподавал в гимназии № 14 в Ейске историю и обществознание. Также он руководил Ейским отделением партии «Яблоко». С 2017 года был депутатом Ейского районного совета. В 2021 году Коровайный* баллотировался в депутаты Госдумы, однако перед самыми выборами его регистрацию аннулировали из-за причастности к деятельности экстремистской организации и участия в митинге в поддержку Алексея Навального*****.



В конце 2021 года Коровайного* лишили мандата. В марте 2023-го экс-депутат покинул Россию. Свое решение он объяснил угрозой уголовного преследования.

