Минюст признал иноагентом экс-депутата из Ейского района Александра Коровайного*

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Александр Коровайный* © Фото из личного архива
    Александр Коровайный* © Фото из личного архива

Бывшего депутата Ейского района Александра Коровайного* признали иностранным агентом из-за распространения ложных сведений

12 декабря Минюст России внес в реестр иностранных агентов четырех человек, в том числе бывшего оппозиционного депутата из Краснодарского края Александра Коровайного*. Также в списке оказались журналист Михаил Гуревич**, правозащитник из Бурятии Доржо Дугаров***, популяризатор космонавтики Виталий Егоров****.

«Если власти хотели меня запугать, то им это не удалось»:

По данным ведомства, Коровайный* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации.

Также бывший депутат выступал против СВО, создавал и распространял материалы иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Коровайный* преподавал в гимназии № 14 в Ейске историю и обществознание. Также он руководил Ейским отделением партии «Яблоко». С 2017 года был депутатом Ейского районного совета. В 2021 году Коровайный* баллотировался в депутаты Госдумы, однако перед самыми выборами его регистрацию аннулировали из-за причастности к деятельности экстремистской организации и участия в митинге в поддержку Алексея Навального*****.

В конце 2021 года Коровайного* лишили мандата. В марте 2023-го экс-депутат покинул Россию. Свое решение он объяснил угрозой уголовного преследования.

Ранее Юга.ру публиковали список государственных реестров ограниченных в правах лиц, запрещенных сайтов и организаций.

* — Минюст РФ включил Александра Коровайного в перечень иноагентов.

** — Минюст РФ включил Михаила Гуревича в перечень иноагентов.

*** — Минюст РФ включил Доржо Дугарова в перечень иноагентов.

****— Минюст РФ включил Виталия Егорова в перечень иноагентов.

***** — Минюст РФ включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

Министерство юстиции РФ общество политика Чиновники

Новости

Минюст признал иноагентом экс-депутата из Ейского района Александра Коровайного*
Экоцентр Краснодара приглашает на бесплатные мастер-классы по апсайклингу и выставку трикотажа
Вечером 12 декабря улицы Краснодара окрасились в бордовый цвет — пробки 10 баллов
Анапский блогер Озаровский попросил Путина открыть пляжи. Видеообращение он записал под водой
В Ингушетии отказались показывать фильм о депортации 1944 года. Однако его посмотрели в других регионах РФ
«Не психологиня, а психолог». «Т-Банк» запретил авторам своих статей использовать феминитивы, ссылаясь на несуществующие нормы закона

Лента новостей

Реклама на сайте