Вечером 12 декабря улицы Краснодара окрасились в бордовый цвет — пробки 10 баллов

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 17:30, пробки в Краснодаре достигли 10 баллов. В бордовый цвет окрасились дороги в большей части города.

Труднее всего проехать в центре города — стоит в пробке улица Красная от Гоголя до Офицерской. Также движение затруднено по улице Северной от Садовой до Тургенева и от Янковского до Володарского.

Бордовым отмечены улицы Промышленная, МОПР, Колхозная, 40-летия Победы, Зиповская, Гаврилова, Рашпилевская, Ленина, Тургенева.

Также трудно проехать по Ставропольской от 2-ой Пятилетки до Старокубанской, по Онежской, Шевченко, Школьной, Ялтинской, Лизы Чайкиной, Тихорецкой.