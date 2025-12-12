Вечером 12 декабря улицы Краснодара окрасились в бордовый цвет — пробки 10 баллов
Вечером 12 декабря краснодарцы стоят в пробках. Проезд затруднен в большей части города
По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 17:30, пробки в Краснодаре достигли 10 баллов. В бордовый цвет окрасились дороги в большей части города.
Труднее всего проехать в центре города — стоит в пробке улица Красная от Гоголя до Офицерской. Также движение затруднено по улице Северной от Садовой до Тургенева и от Янковского до Володарского.
Бордовым отмечены улицы Промышленная, МОПР, Колхозная, 40-летия Победы, Зиповская, Гаврилова, Рашпилевская, Ленина, Тургенева.
Также трудно проехать по Ставропольской от 2-ой Пятилетки до Старокубанской, по Онежской, Шевченко, Школьной, Ялтинской, Лизы Чайкиной, Тихорецкой.
Стоит в пробках и Западный обход — от Красных Партизан до Ближнего Западного Обхода.
По данным сервиса, ситуация на дорогах улучшиться только к 21:00 — к тому времени ожидается снижение до двух баллов. Помимо конца рабочей недели и вечера пятницы, на сильные заторы может влиять дождь, который продлится до 19:00.
Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодар стал предпоследним в России по фактической скорости общественного транспорта.