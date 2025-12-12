«Не психологиня, а психолог». «Т-Банк» запретил авторам своих статей использовать феминитивы, ссылаясь на несуществующие нормы закона
11 декабря телеграм-канал SOTAvision* сообщил, что «Т-Банк» запретил авторам блогов на сайте «Т-Бизнес секреты» использовать феминитивы, ссылаясь на несуществующие нормы в законе о «пропаганде ЛГБТ**». На правила, опубликованные 29 октября, обратил внимание соискатель на должность редактора сайта.
Так, для авторов «Блогов компаний» — раздела с бизнес-аналитикой от компаний и предпринимателей — «Т-Банк» опубликовал правила, одно из которых — «Без феминитивов».
Например, авторам советуют заменить слово «психологиня» на «психолог». К словам «соосновательница» и «авторка» банк пары не подобрал, но уточнил, что можно писать «руководитель» и «предприниматель».
Организация отметила, что проверить феминитивы можно в словарях — например, в «Русском орфографическом словаре». Также банк оставил за собой право заменить лингвистическую конструкцию на другую форму слова.
При этом банк ссылается на весь Кодекс об административных правонарушений РФ, якобы, согласно которому, «использование феминитивов приравнивается к нарушению закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола». Однако КоАП РФ не содержит информации о феминитивах и такой нормы нет, а закон о «пропаганде ЛГБТ**» был принят Верховным судом.
Отметим, что и Верховный суд не запрещает использование феминитивов. В решении о запрете «международного общественного движения ЛГБТ**» сказано, что «специфический язык и навязывание российскому обществу изменений механизма словообразования» могут быть «отличительным признаком» принадлежности к «экстремистской организации». Также Верховный суд отметил, что использование феминитивов может привлечь внимание правохранительных органов к конкретным людям по подозрению в «движении ЛГБТ**».
Напомним, что в 2024 году глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что россиян не будут штрафовать за использование феминитивов.
* — в июне 2023 года издание SOTAvision было признано иностранным агентом
** — экстремисткая и террористическая организация, запрещенная в РФ