«Не психологиня, а психолог». «Т-Банк» запретил авторам своих статей использовать феминитивы, ссылаясь на несуществующие нормы закона

«Т-Банк» запретил авторам «Блогов компаний» использовать в текстах феминитивы. Организация опирается на КоАП РФ и закон, которого нет

11 декабря телеграм-канал SOTAvision* сообщил, что «Т-Банк» запретил авторам блогов на сайте «Т-Бизнес секреты» использовать феминитивы, ссылаясь на несуществующие нормы в законе о «пропаганде ЛГБТ**». На правила, опубликованные 29 октября, обратил внимание соискатель на должность редактора сайта.

Так, для авторов «Блогов компаний» — раздела с бизнес-аналитикой от компаний и предпринимателей — «Т-Банк» опубликовал правила, одно из которых — «Без феминитивов».

Например, авторам советуют заменить слово «психологиня» на «психолог». К словам «соосновательница» и «авторка» банк пары не подобрал, но уточнил, что можно писать «руководитель» и «предприниматель».

Организация отметила, что проверить феминитивы можно в словарях — например, в «Русском орфографическом словаре». Также банк оставил за собой право заменить лингвистическую конструкцию на другую форму слова.