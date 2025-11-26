Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер. Эксперты выбирают слова года в России

Стали известны самые популярные и актуальные слова 2025 года

26 ноября «РИА Новости» сообщили, что портал «Грамота.ру» объявил претендентов на звание слова года. В списке «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «лимб», «зумер», «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

По словам лингвистов, самая яркая тенденция 2025 года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Активно используются слова, связанные с психологией. Также появляется много терминов, характеризующих современные человеческие типы.

В 2023 году по версии «Грамота.ру» словом года стала «нейросеть», в 2024-м — «вайб».

БПЛА, иноагент, душный, скуф, чиназес:

23 ноября самое популярное слово 2025 года назвал Государственный институт русского языка имени Пушкина. Им стала «победа». Второе и третье места заняли Max (название государственного мессенджера) и «нейросеть».

В списке кандидатов были «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», «генерировать».

Как писали Юга.ру, в словарь русского языка добавили 657 новых терминов. Среди них тиктокер, беспилотник, раф.

Интернет Лингвистика общество

Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер. Эксперты выбирают слова года в России
