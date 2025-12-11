«Конституция для зумеров» оказалась фейком. В Госдуме раскритиковали создателей

10 декабря российские телеграм-каналы стали распространять информацию, что на полках книжных магазинов появилась «Конституция для зумеров». В ней права и свободы человека назвали «имбой», а народ — «сигмой».

Первый раздел книги называется «Базовый вайб страны» и соответствует главе «Основы конституционного строя». Вторая статья превращена в раздел «Человек-ГГ». В нем говорится, что государство обязанным беречь человека «как легендарный лут», следить, «чтобы никто не токсил и не ломал твою психику», при этом подчеркивается, что гражданин «не NPC».

Третья статья имеет название «Народ — это сигма». В ней жителей и власть сравнили с заказчиком и подрядчиком.