«Конституция для зумеров» оказалась фейком. В Госдуме раскритиковали создателей

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «лиминальное очко»
Депутаты заявили, что книга «Конституция для зумеров» высмеивает государственную символику

10 декабря российские телеграм-каналы стали распространять информацию, что на полках книжных магазинов появилась «Конституция для зумеров». В ней права и свободы человека назвали «имбой», а народ — «сигмой».

Первый раздел книги называется «Базовый вайб страны» и соответствует главе «Основы конституционного строя». Вторая статья превращена в раздел «Человек-ГГ». В нем говорится, что государство обязанным беречь человека «как легендарный лут», следить, «чтобы никто не токсил и не ломал твою психику», при этом подчеркивается, что гражданин «не NPC».

Третья статья имеет название «Народ — это сигма». В ней жителей и власть сравнили с заказчиком и подрядчиком.

Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер:

Следующие главы имеют названия: «Права и свободы чела», «Иерархия: кто в какой пати», «Главный сигма РФ», «Крафтеры законов», «Админы РФ», «Суды и их бести — прокуратура», «Местное «сам решу», «Апдейты в конституцию».

Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» опровергла сообщения о продаже в книжных магазинах «Конституции для зумеров», уточнив, что текст основного закона страны не может изменяться.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев обвинил авторов книги в насмешке над государственной символикой.

«Законы требуют уважительного отношения. Это аксиома. А зумерская «конституция» все-таки больше смахивает на насмешку над правилами и государственной символикой. Такое впечатление, что авторы переделки считают, что дети и подростки в России не способны понять содержание закона», — заявил парламентарий.

Как писали Юга.ру, в словарь русского языка добавили 657 новых терминов. Среди них тиктокер, беспилотник, раф.

