В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского

В краснодарском книжном прочитают и обсудят роман Федора Достоевского «Идиот» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 18 декабря встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена первой части романа Федора Достоевского «Идиот».

Участники поговорят:

  • о том, как встретились два «больных» человека;
  • о смертной казни или дне рождения с незваными гостями;
  • о любви и вере;
  • о добре и зле;
  • о случайной встрече в вагоне поезда, идущего в Санкт-Петербург.

«В первой части — все узлы завязаны, все главные герои сошлись и высказались. Перед нами детектив и социальный роман, куртуазная литература с культом прекрасной дамы и мистическое повествование. Тут все постоянно «вдруг» и «внезапно». Тут горят глаза и падают в обмороки, тут все на пределе экстрима», — отметили организаторы.

Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.

Мероприятие состоится 18 декабря в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

