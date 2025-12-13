В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 18 декабря встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена первой части романа Федора Достоевского «Идиот».
Участники поговорят:
- о том, как встретились два «больных» человека;
- о смертной казни или дне рождения с незваными гостями;
- о любви и вере;
- о добре и зле;
- о случайной встрече в вагоне поезда, идущего в Санкт-Петербург.
«В первой части — все узлы завязаны, все главные герои сошлись и высказались. Перед нами детектив и социальный роман, куртуазная литература с культом прекрасной дамы и мистическое повествование. Тут все постоянно «вдруг» и «внезапно». Тут горят глаза и падают в обмороки, тут все на пределе экстрима», — отметили организаторы.
Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.
Мероприятие состоится 18 декабря в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
