От брачного контракта до премиального велосипеда. Южане стали на 36% чаще защищать сделки аккредитивами

Жители юга России все чаще страхуют крупные покупки и сделки с помощью банковских аккредитивов. За 11 месяцев 2025 года они заключили почти 17 тысяч таких безопасных сделок на общую сумму 88,5 млрд рублей

Аналитики Сбера сообщают о росте рынка безопасных расчетов на юге России. Если раньше аккредитивами пользовались в основном предприниматели и при операциях с недвижимостью, то теперь это популярный инструмент для частных лиц.

Что такое аккредитив?



Это защищенная форма расчетов, онлайн-аналог банковской ячейки. При аккредитиве деньги для сделки резервируются на специальном счете в банке, а продавец получает их только после выполнения всех условий, например, официальной регистрации автомобиля или квартиры на покупателя. Покупатель же уверен, что заплатит, только получив желаемый актив, товар или услугу. Открыть аккредитив можно онлайн.

С января по ноябрь 2025 года на юге России и Северном Кавказе по аккредитивам заключили почти 17 тысяч сделок на 88,5 млрд рублей. Особенно активно их стали оформлять в четвертом квартале для ремонта и отделочных работ. Реже всего инструмент использовали для раздела имущества по брачным договорам — так поступили 23 семьи.

Эксперты Сбера прогнозируют, что в декабре и в 2026 году быстрее всего будут расти сегменты автопокупок, обучения и долгосрочных услуг.

Директор управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного банка Сбербанка Наталия Жарикова отмечает, что жители юга все чаще используют такие инструменты для финансовой безопасности. Она подчеркивает, что аккредитив перестал быть сложной услугой — его можно открыть онлайн за 10 минут, и он работает как страховой полис при сделках между сторонами, которые могут находиться в разных городах. Во многом благодаря этому решению вторым по спросу после сделок с недвижимостью стала продажа автомобилей. Теперь покупатель уверен, что получит именно этот автомобиль, а продавец — что сразу после регистрационных действий банк перечислит на его счет деньги за сделку, объясняет эксперт.

«Мы проанализировали более 280 тысяч операций купли-продажи и договоров услуг с начала года и видим, что южане в два раза чаще стали выбирать этот инструмент в ситуациях, где раньше доверяли «слову и наличным». Рост популярности аккредитивов у физических лиц есть по всей стране, но южные регионы — самые динамичные. Если за 11 месяцев число таких операций в РФ выросло на 17% к прошлому году, то на юге — на 36%. Высокую частоту дают и привычные сделки с жильем, и нетипичные ситуации. К примеру, покупка премиальных велосипедов. Три самых частых жизненных ситуации южан, где применяется аккредитив не в сфере недвижимости — это покупка автомобиля, сохранение разных форм инвестиций и операции с долями бизнеса».