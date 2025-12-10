В Сочи изъяли 150 литров паленого глинтвейна. О жертвах пока ничего не известно

В Сочи торговали глинтвейном из пластиковых канистр

10 декабря пресс-служба полиции Сочи сообщила, что в селе Эстосадок правоохранители проверили торговую точку, где продавали глинтвейн (согревающий зимний напиток на основе вина). Оперативники выяснили, что у продукции не было документов, подтверждающих ее легальное происхождение. Полицейские изъяли 150 литров напитка в пластиковых канистрах. Содержимое емкостей отправили на экспертизу.

Торговлю нелегальным алкоголем организовал 37-летний местный житель. На него составили административный протокол. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара. Напомним, в августе в Сириусе 13 человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Торговую точку закрыли. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.