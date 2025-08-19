В Краснодарском крае за неделю изъяли 80 тонн паленого алкоголя. Рейды продолжаются, а журналисты нашли контрафактные напитки на рынках Сочи

Полиция Сириуса сообщила , что обнаружила 13 точек с контрафактом и изъяла из незаконного оборота больше 500 литров алкоголя. Суррогатные напитки направили на экспертизу.

Всего с начала года полицейские изъяли больше 300 тонн «паленки» и закрыли семь нелегальных производств.

Наиболее крупные случаи зафиксированы на курортах. В Анапе пенсионер изготовил 1 тыс. 350 литров «элитного» суррогатного вина и коньяка. В Геленджике пресекли деятельность мини-цеха, где находилось 6 тыс. 500 литров фальшивого вина.

18 августа пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила , что за неделю в регионе в ходе рейдов полицейские изъяли больше 80 тонн опасного алкоголя в 244 торговых точках. Кроме того, оперативники ликвидировали два подпольных цеха.

13 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе с 2017 года наводят порядок в сфере изготовления и торговли нелегальным алкоголем. По его словам, за восемь лет изъято больше 75 тыс. литров контрафакта и закрыто не меньше 1 тыс. незаконных точек продаж.

«Наша задача — продолжать эту работу и не самоуспокаиваться. Контроль за оборотом алкоголя на местах должны вести ежедневно на протяжении всего года, а не только в курортный сезон. Важно, чтобы производство и сбыт спиртосодержащей продукции в крае было цивилизованным, а не подпольным», — написал Кондратьев.

Депутат Александр Сафронов в ответ на заявление губернатора написал, что на побережье в каждой подворотне можно купить фальсификат. По его словам, жителям и гостям региона нужен совсем иной порядок, нежели который есть сейчас.

«Вся отрасль продажи алкоголя на побережье тотально коррумпирована, паленую «чачу» можно купить буквально везде. Если это повод для самоуспокоения губернатора, то это шутка плохая. Не смешная совсем», — считает Сафронов.

Журналисты «Комсомольской правды» провели собственные рейды по рынкам Сочи в поисках контрафактного алкоголя. По их словам, чачу и домашнее вино убрали с прилавков. Однако контрафактные напитки теперь продают с багажников машин и только проверенным людям.

Напомним, в августе в Сириусе 13 человек скончались после употребления чачи с «Казачьего» рынка. Это жители Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Уфы и Донецка. Два человека ослепли.

«Казачий» рынок закрыли. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Продавцов заключили под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.