Потребление спиртного в Краснодарском крае снизилось на 10%

По сравнению с 2024 годом, в Краснодарском крае стали покупать и пить на 10% меньше алкоголя

В Краснодарском крае на 10,1% снизилось потребление спиртных напитков на душу населения — такие цифры приводят «Кубанские новости» со ссылкой на региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Сопоставимым оказалось и падение объема продаж спиртного. С начала 2025 года в регионе официально реализовано 243,8 миллиона литров алкогольной продукции — на 27 миллионов (11%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сильнее всего упали продажи «тихих» вин — минус 16,9%; игристые вина стали покупать на 10,5% реже, пиво — на 8,3%, крепкие напитки — на 4%. Небольшой — менее 1% — рост показали продажи медовухи, сидра и пуаре (грушевого сидра).

«Снижение потребления алкоголя может быть связано с <...> повышением культуры потребления, ростом популярности здорового образа жизни и эффективностью профилактических мер», — считает глава департамента потребсферы и алкорегулирования Роман Куринный.

Ранее Юга писали о том, что в нескольких краснодарских магазинах «Магнит» теперь можно приобрести спиртное при помощи мессенджера Max и что в Сочи сравняли с землей рынок, где купили чачу, от которой умерло более десяти человек.