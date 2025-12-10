Мэр Екатеринбурга заявил, что на фоне пробок Краснодара его город «конечно, едет»

Мэр Екатеринбурга заявил, что в Краснодаре водители стоят на дорогах по сорок минут и не двигаются

10 декабря портал Е1.ру сообщил, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе не такие сильные пробки, как говорят местные жители. Он добавил, что в Краснодаре дорожные заторы гораздо сильнее.

Орлов обратил внимание на то, что в кубанской столице нет возможности для расширения дорог.