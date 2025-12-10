Мэр Екатеринбурга заявил, что на фоне пробок Краснодара его город «конечно, едет»
Мэр Екатеринбурга заявил, что в Краснодаре водители стоят на дорогах по сорок минут и не двигаются
10 декабря портал Е1.ру сообщил, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе не такие сильные пробки, как говорят местные жители. Он добавил, что в Краснодаре дорожные заторы гораздо сильнее.
Орлов обратил внимание на то, что в кубанской столице нет возможности для расширения дорог.
«Чуть быстрее велосипеда»:
«Давно были в Краснодаре? Я на прошлой неделе. Вот это пробки. И возможности для расширения дороги нет. Климат там не такой. У нас многие едут утром на работу в пробках, но в теплой машине, нежели стоят на остановке в 30-градусный мороз. Там такого нет. Тем не менее там пробки такие, что я, честно говоря, был удивлен. Екатеринбург по сравнению с этим, конечно, едет», — высказался Алексей Орлов.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей. Губернатор Кондратьев заявил, что проблема пробок в городе неизбежна в силу исторического генплана.