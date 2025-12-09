В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков». Росприроднадзор это опроверг
Росприроднадзор опроверг информацию об исках к компании Сергея Галицкого «Инвестстрой» за вред экологии на 3,2 млн рублей
8 декабря в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании «Инвестстрой», связанной с Сергеем Галицким, на сумму 3,2 млн рублей. В публикациях сообщалось, что иски поданы из-за причиненного ущерба окружающей среде при строительстве инсталляции в «Парке Облаков» в районе улицы Генерала Трошева.
9 декабря пресс-служба Росприроднадзора опровергла данную информацию.
«Согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году Росприроднадзор не подавал исковых заявлений к ООО «Инвестстрой» о возмещении вреда окружающей среде», — заявили в пресс-службе.
Однако такие иски суд рассматривал ранее — в начале 2023 года. Тогда Росприроднадзор планировал взыскать с «Инвестстроя» 3 млн рублей по 11 заявлениям о вреде окружающей среде.
Летом 2023 года представители Росприроднадзора и компании Сергея Галицкого осмотрели участок, который якобы загрязнили. Следов вреда окружающей среде не нашли, а результаты анализа почвы оказались в норме.
Тогда Арбитражный суд Краснодарского края отказал Росприроднадзору во взыскании из-за отсутствия доказательств причинно-следственной связи между деятельностью «Инвестстроя» и загрязнением среды.
