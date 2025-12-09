В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков». Росприроднадзор это опроверг

Краснодарский край

Распечатать

  • Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Росприроднадзор опроверг информацию об исках к компании Сергея Галицкого «Инвестстрой» за вред экологии на 3,2 млн рублей

8 декабря в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании «Инвестстрой», связанной с Сергеем Галицким, на сумму 3,2 млн рублей. В публикациях сообщалось, что иски поданы из-за причиненного ущерба окружающей среде при строительстве инсталляции в «Парке Облаков» в районе улицы Генерала Трошева. 

9 декабря пресс-служба Росприроднадзора опровергла данную информацию. 

«Согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году Росприроднадзор не подавал исковых заявлений к ООО «Инвестстрой» о возмещении вреда окружающей среде», — заявили в пресс-службе. 

Однако такие иски суд рассматривал ранее — в начале 2023 года. Тогда Росприроднадзор планировал взыскать с «Инвестстроя» 3 млн рублей по 11 заявлениям о вреде окружающей среде. 

Читайте также:

Летом 2023 года представители Росприроднадзора и компании Сергея Галицкого осмотрели участок, который якобы загрязнили. Следов вреда окружающей среде не нашли, а результаты анализа почвы оказались в норме. 

Тогда Арбитражный суд Краснодарского края отказал Росприроднадзору во взыскании из-за отсутствия доказательств причинно-следственной связи между деятельностью «Инвестстроя» и загрязнением среды. 

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного.

Город Краснодар парк «Краснодар» Парки Росприроднадзор Сергей Галицкий Экология

Новости

Краснодар вошел в тройку лидеров рейтинга самых «просветленных» городов РФ
В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков». Росприроднадзор это опроверг
Жители Новороссийска собираются записать обращение Путину из-за горящей свалки. В городе загрязнен воздух
Первый рейс Краснодар — Тель-Авив состоится 10 декабря. Билеты стоят от 7 тыс. рублей
«Бизнес на мертвых душах». Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков
Обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром

Лента новостей

Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола
Сегодня, 11:21
Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
6 декабря, 17:15
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час
Сегодня, 11:48
В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час

Реклама на сайте