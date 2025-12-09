Основатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола

РПЛ вручили бизнесмену и основателю ФК «Краснодар» Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола

«Сергей Николаевич Галицкий — человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион», — подчеркнул Алаев.

Бизнесмена наградил президент РПЛ Александр Алаев в ходе встречи руководителей на матче 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — ЦСКА, который завершился победой «быков» со счетом 3:2.

8 декабря пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сообщила , что основателю и президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому вручили награду за значительный вклад в развитие футбола.

Также он отметил, что Галицкий создал системно и эффективно работающий клуб. Алаев подчеркнул важность академии «Краснодар», которая дает шанс раскрыть талант детям, учит дисциплине, дает качественное образование и другое.

«Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ, привлекают интерес зарубежных клубов», — добавил президент РПЛ.

Он отметил и стадион, и тренировочные базы ФК, которые «задают новые стандарты», а также парк «Краснодар», ставший «точкой притяжения для жителей и туристов».

«Совершенно не будет преувеличением сказать, что Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола. И мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой», — подытожил Алаев.