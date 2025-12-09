Обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром

На трассе между Армавиром и Отрадной обломки беспилотника попали в автобус. Никто не пострадал, движение по дороге восстановлено

9 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью на трассе между Армавиром и станицей Отрадной в районе 61 км обломки БПЛА повредили автобус. Фрагменты беспилотника попали в заднюю часть транспорта.

По данным оперштаба, пострадавших нет. Администрация Отрадненского района сообщала, что движение по трассе было перекрыто.