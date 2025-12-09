Обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром
На трассе между Армавиром и Отрадной обломки беспилотника попали в автобус. Никто не пострадал, движение по дороге восстановлено
9 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью на трассе между Армавиром и станицей Отрадной в районе 61 км обломки БПЛА повредили автобус. Фрагменты беспилотника попали в заднюю часть транспорта.
По данным оперштаба, пострадавших нет. Администрация Отрадненского района сообщала, что движение по трассе было перекрыто.
В морпорту Темрюка произошел пожар после атаки беспилотника:
По сообщению опершатаба, сотрудники специальных и экстренных служб провели все необходимые действия. На данный момент движение по трассе восстановлено.
По заявлению Минобороны России, всего за ночь с 8 на 9 декабря над Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены два БПЛА.
Как писали Юга.ру, 5 декабря в Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити», произошел взрыв.