«Золотые костыли» и присвоение земель на 2 млрд рублей. В Краснодаре продлили арест экс-главы Крымского района

По данным телеграм-канала Kub Mash, имущество — это 109 земельных участков общей стоимостью 2 млрд рублей. На них построили здания, которые сдаются в аренду под торговые и офисные центры, кафе и рестораны.

Напомним, 29 сентября межрайонная прокуратура Краснодарского края направила в суд Геленджика иск, в котором с Сергея Леся и еще 11 ответчиков потребовали взыскать «имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы».

Он обвиняется в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Лесь останется под стражей до 29 декабря.

Уголовное дело в отношении Леся было возбуждено вечером 10 октября. 11 октября он пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму около 105 миллионов рублей, а также семь запечатанных коробок с айфонами новой модели и около 12 кг золота, замаскированного под железнодорожные костыли. При попытке побега его задержали. 12 октября суд отправил Сергея Леся в СИЗО на 49 дней.

17 октября экс-глава решил оспорить решение суда об аресте. Однако 21 октября Краснодарский краевой суд решил оставить его под стражей, так как не нашел оснований для того, чтобы изменить меру пресечения с заключения на домашний арест.

1 ноября суд Геленджика арестовал активы, которые принадлежат Сергею Лесю, членам его семьи и другим лицам. Судебные приставы получили 32 исполнительных листа об аресте имущества.

Сергей Лесь занимал пост главы Крымского района более восьми лет — с 9 июня 2017 года. 20 октября 2025 года Лесь ушел в отставку, которая была принята депутатами.