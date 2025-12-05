В Краснодарском крае вырастут выплаты педагогам. Когда и на сколько?

На Кубани установили новые доплаты учителям и воспитателям

4 декабря Заксобрание Краснодарского края утвердило повышение финансовой поддержки для работников сферы образования. Принятые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Воспитателям детских садов размер ежемесячной доплаты увеличат в два раза — с текущих 5 до 10 тыс. рублей. Учителям школ и узким специалистам (включая психологов, логопедов, педагогов дополнительного образования) выплата вырастет на 50% — с 10 до 15 тыс. рублей в месяц.

Молодым специалистам введут новую стимулирующую выплату. Педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет будут ежемесячно получать дополнительно 3 тыс. рублей. Мера распространяется на студентов педагогических вузов, получивших допуск к работе с детьми.

При этом не конкретизируются требования к необходимому профессиональному стажу для получения этих выплат.

Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, цель принятой меры — повышение привлекательности педагогической профессии и создание стимулов для трудоустройства молодых кадров в школы и дошкольные учреждения края.

Напомним, в мае власти Краснодара увеличили выплаты учителям и воспитателям. Педагогам будут платить по 25 тыс. рублей для компенсации ипотеки.

Как писали Юга.ру, экс-замминистра образования Краснодарского края предстанет перед судом за получение взятки в 1 млн рублей.

