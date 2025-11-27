В Краснодаре перед Вишняковским мостом установят ограничители высоты для грузовиков

До конца года около Вишняковского моста в Краснодаре установят ограничительные рамы для большегрузов

27 ноября телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что в Краснодаре до конца года установят ограничители высоты, чтобы останавливать невнимательных водителей грузовиков, застревающих в проезде под железной дорогой и блокирующих движение.



Всего их будет три: два на улице Ставропольской и один — на Вишняковой, за 200 метров до моста.

По данным дептранса, 27 ноября водитель большегруза в очередной раз проигнорировал знаки «Ограничение высоты» 3,2 метра перед Вишняковским мостом. Осознал он это только перед самим сооружением. Это привело затруднению движения.



Напомним, что в 2019 году похожим образом пытались ограничивать движение на старом Яблоновском мосту. Тогда одну из установленных ограничительных рам снесли за одну ночь.