До 27 тыс. рублей за полчаса. Сколько стоит новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Краснодаре в 2025 году

Юга.ру узнали, сколько в 2025 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре

4 декабря Юга.ру проанализировали популярный сайт объявлений, чтобы узнать, сколько в 2025 году стоит поздравление с праздником от Деда Мороза и Снегурочки.

Средняя стоимость вызова сказочных героев зависит от даты и длительности программы и может достигать 27 000 рублей за получасовую программу.

Один из организаторов предлагает несколько видов программ: часовую, в которую входит погружение в сказку, игры, крио-шоу и другое, а также экспресс — по 15 и 30 минут, в которые входит поздравление, песни и игры.

До 31 декабря за 15 и 30 минут праздника придется отдать 5900 и 7900 рублей соответственно, за час — 9900 рублей. 31 декабря вызов обойдется дороже — от 6900 до 16 900 рублей в зависимости от времени.

За эти деньги Дед Мороз сможет похвалить ребенка за хорошее поведение и учебу или пожурить за непослушание. Исполнитель заявил, что герои приедут в продуманных костюмах, расшитых камнями и стразами, и в париках из волос буйвола.