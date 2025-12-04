До 27 тыс. рублей за полчаса. Сколько стоит новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Краснодаре в 2025 году
Юга.ру узнали, сколько в 2025 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре
4 декабря Юга.ру проанализировали популярный сайт объявлений, чтобы узнать, сколько в 2025 году стоит поздравление с праздником от Деда Мороза и Снегурочки.
Средняя стоимость вызова сказочных героев зависит от даты и длительности программы и может достигать 27 000 рублей за получасовую программу.
Один из организаторов предлагает несколько видов программ: часовую, в которую входит погружение в сказку, игры, крио-шоу и другое, а также экспресс — по 15 и 30 минут, в которые входит поздравление, песни и игры.
До 31 декабря за 15 и 30 минут праздника придется отдать 5900 и 7900 рублей соответственно, за час — 9900 рублей. 31 декабря вызов обойдется дороже — от 6900 до 16 900 рублей в зависимости от времени.
За эти деньги Дед Мороз сможет похвалить ребенка за хорошее поведение и учебу или пожурить за непослушание. Исполнитель заявил, что герои приедут в продуманных костюмах, расшитых камнями и стразами, и в париках из волос буйвола.
Другой исполнитель предлагает получасовое «премиальное новогоднее приключение» с интерактивными и подвижными играми, конкурсами, хороводами, поздравлением, вручением подарка и викториной со сладким призом.
До 25 декабря мероприятие обойдется в 8000 рублей, с 25 по 29 декабря — в 10 000 рублей. 31 декабря вызов будет стоить от 15 000 рублей, а в Новогоднюю ночь с 23:00 до 01:00 обойдется в 25 000 рублей.
В Краснодаре открылась почта Деда Мороза:
Еще один организатор предлагает услуги за выплату от 4000 рублей. 31 декабря вызов обойдется дороже — от 5900 до 10 900 рублей. Исполнитель уточнил, что аниматоры не пьют, не курят и имеют профильное образование.
Также на популярном сайте объявлений можно найти предложения от праздничных агентств. Одно из таких предлагает разные пары Дедов Морозов и Снегурочек: хрустальную, роскошную, кремлевскую, снежную, царскую, классическую, серебряную и эксклюзивную.
Стоимость зависит от выбранной пары, даты и времени. Минимальная стоимость — 5500 рублей за 30 минут в даты с 15 по 19 декабря. С 20 по 30 декабря цена начинается от 6500 за полчаса. 31 декабря за мероприятие придется отдать от 5500 до 17 500 рублей. За эти деньги аниматоры покажут фокусы и представят театрализованную программу, зажгут огоньки на елке, вручат подарки, устроят фотосессию с ребенком.
Красная, гори:
Также организация может прислать эльфов или гринча к вам домой — с 15 по 30 декабря часовая программа обойдется в 8500 рублей, 31 декабря — от 7500 до 14 500 рублей.
В другом агентстве представлены четыре пары Дедов Морозов и Снегурочек — красная, голубая, серебряная и классическая. Минимальная стоимость вызова — 11 990 рублей с 1 по 30 декабря за 25 минут программы. Максимальная — 26 990 рублей за 25 минут в ночь на 1 января.
Еще одно агентство предлагает услуги от 3500 рублей за 15 минут программы в даты до 25 декабря, с 26 по 30 декабря — от 4000 до 7000 рублей.
Помимо этого к вашему ребенку может прийти Дед Мороз Кубанович, которого «зовут на ТВ и радио». Правда, без Снегурочки — она ему «не нужна». 20 минут программы кубанского волшебника обойдутся в 6000 рублей (до 19 декабря), в 7000-9000 рублей (с 20 по 30 декабря). 31 декабря придется отдать от 10 000 до 20 000 рублей в зависимости от времени.
По данным директора института экономики и финансов ГУУ Галины Сорокиной, в среднем по стране вызов Деда Мороза со Снегурочкой в середине декабря обойдется в 5000-10 000 рублей, во второй половине месяца цена может достигать 25 000 рублей, а в новогоднюю ночь визит будет стоить не менее 10 000 рублей за 10 минут программы.
Напомним, в 2024 году стоимость визита сказочных персонажей начиналась от 1500 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары.