Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг. Сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году?
Юга.ру узнали, сколько в 2024 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре
5 декабря Юга.ру проанализировали популярные сайты объявлений, чтобы узнать, сколько в 2024 году стоит поздравление с праздником от Деда Мороза и Снегурочки.
Минимальная стоимость — от 1500 рублей за работу с 20 по 24 декабря. Исполнитель обещает, что заказчик на 100% останется доволен. В шоу входят игры и конкурсы, песни и танцы, загадки, стихи, хоровод, напутственные пожелания. Стандартная программа длится 30 минут.
Организатор сообщила, с 25 по 30 декабря поздравление обойдется в 2 тыс. рублей и доступно оно только в экспресс-формате — 15 минут. 31 декабря поздравление обойдется в 3000 рублей, при этом доступен только Дед Мороз.
По ее словам, постоянные клиенты бронируют поздравления с октября.
За 4500 рублей ребенка могут поздравить не только классические Дед Мороз и Снегурочка, но также Щелкунчик, Леди Баг, снеговик Олаф, Снежная Королева, Дядя Федор, Кот Матроскин и Почтальон Печкин, мимы, змеи и драконы.
Стоимость поздравлений в Краснодаре совершенно разная и зависит только от того, во сколько свой труд оценивают артисты.
Местное агентство по организации мероприятий предлагает заказать поздравление от Гринча, новогодних эльфов, елок, ходулистов, зеркальных зайчиков и звездочки.
Что касается Деда Мороза и Снегурочки, то помимо классических персонажей можно выбрать Деда Ютубера и Снегурочку Блогера.
Есть в Краснодаре и агентство, которое предлагает 5-минутные поздравления стоимостью от 1600 рублей. За эти деньги Дед Мороз послушает стихотворение, вручит подарок и сделает памятное фото с ребенком.
Напомним, в 2022 году средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки на дому по стране составила 1,5 тыс. рублей. За эти деньги Дед Мороз исполнял несколько новогодних песен и шуток, слушал стихотворение и поздравлял ребенка. За программу с конкурсами и играми нужно было заплатить в два раза больше.
В 2023-м цены стартовали от 500 рублей. Почти все обещают индивидуальный подход к каждому ребенку и самые красивые костюмы персонажей.
Как писали Юга.ру, краснодарцы раскупили все билеты на балет «Щелкунчик» в декабре.
Все материалы по теме: