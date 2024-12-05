Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг. Сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году?

Краснодарский край

Распечатать

  • Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ингушетию © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ингушетию © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру узнали, сколько в 2024 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре

5 декабря Юга.ру проанализировали популярные сайты объявлений, чтобы узнать, сколько в 2024 году стоит поздравление с праздником от Деда Мороза и Снегурочки.

Минимальная стоимость — от 1500 рублей за работу с 20 по 24 декабря. Исполнитель обещает, что заказчик на 100% останется доволен. В шоу входят игры и конкурсы, песни и танцы, загадки, стихи, хоровод, напутственные пожелания. Стандартная программа длится 30 минут. 

Организатор сообщила, с 25 по 30 декабря поздравление обойдется в 2 тыс. рублей и доступно оно только в экспресс-формате — 15 минут. 31 декабря поздравление обойдется в 3000 рублей, при этом доступен только Дед Мороз.

По ее словам, постоянные клиенты бронируют поздравления с октября.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

За 4500 рублей ребенка могут поздравить не только классические Дед Мороз и Снегурочка, но также Щелкунчик, Леди Баг, снеговик Олаф, Снежная Королева, Дядя Федор, Кот Матроскин и Почтальон Печкин, мимы, змеи и драконы. 

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

Стоимость поздравлений в Краснодаре совершенно разная и зависит только от того, во сколько свой труд оценивают артисты. 

  • © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Фото с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Фото с сайта uslugi.yandex.ru/35-krasnodar
    © Фото с сайта uslugi.yandex.ru/35-krasnodar
  • © Скриншот с сайта dedy-morozy.ru
    © Скриншот с сайта dedy-morozy.ru
  • © Скриншот с сайта krasnodar.dedmorozkino.ru
    © Скриншот с сайта krasnodar.dedmorozkino.ru

Местное агентство по организации мероприятий предлагает заказать поздравление от Гринча, новогодних эльфов, елок, ходулистов, зеркальных зайчиков и звездочки.

Что касается Деда Мороза и Снегурочки, то помимо классических персонажей можно выбрать Деда Ютубера и Снегурочку Блогера.

  • © Скриншот с сайта vauprazdnik.ru/newyear
    © Скриншот с сайта vauprazdnik.ru/newyear
  • © Скриншот с сайта vauprazdnik.ru/newyear
    © Скриншот с сайта vauprazdnik.ru/newyear

Есть в Краснодаре и агентство, которое предлагает 5-минутные поздравления стоимостью от 1600 рублей. За эти деньги Дед Мороз послушает стихотворение, вручит подарок и сделает памятное фото с ребенком.

  • © Скриншот с сайта zakaz-deda-moroza-krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта zakaz-deda-moroza-krasnodar.ru

Читайте также:

Напомним, в 2022 году средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки на дому по стране составила 1,5 тыс. рублей. За эти деньги Дед Мороз исполнял несколько новогодних песен и шуток, слушал стихотворение и поздравлял ребенка. За программу с конкурсами и играми нужно было заплатить в два раза больше.

В 2023-м цены стартовали от 500 рублей. Почти все обещают индивидуальный подход к каждому ребенку и самые красивые костюмы персонажей.

Как писали Юга.ру, краснодарцы раскупили все билеты на балет «Щелкунчик» в декабре.

Деньги Дети Краснодар Новый год отдых Праздники Развлечения Рождество

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае в 2025 году мигрантам запретят работать на стройках
Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг. Сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году?
В центре Краснодара ремонтируют взорвавшийся тротуар. Что произошло?
«Краснодар планово уходит под землю». На улице Московской образовался третий провал
В Новороссийске не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением
Штормовое предупреждение из-за сильных туманов объявили в Краснодарском крае. Сколько они продержатся?

Лента новостей

В Новороссийске не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением
Сегодня, 12:32
В Новороссийске не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением
«Город рассчитан на 300 тыс. человек»
Вчера, 17:37
«Город рассчитан на 300 тыс. человек»
Власти рассказали, как будут бороться с пробками в Краснодаре
«Краснодар планово уходит под землю»
Сегодня, 13:15
«Краснодар планово уходит под землю»
На улице Московской образовался третий провал

Реклама на сайте