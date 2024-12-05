Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг. Сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году?

Юга.ру узнали, сколько в 2024 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре

5 декабря Юга.ру проанализировали популярные сайты объявлений, чтобы узнать, сколько в 2024 году стоит поздравление с праздником от Деда Мороза и Снегурочки.

Минимальная стоимость — от 1500 рублей за работу с 20 по 24 декабря. Исполнитель обещает, что заказчик на 100% останется доволен. В шоу входят игры и конкурсы, песни и танцы, загадки, стихи, хоровод, напутственные пожелания. Стандартная программа длится 30 минут.

Организатор сообщила, с 25 по 30 декабря поздравление обойдется в 2 тыс. рублей и доступно оно только в экспресс-формате — 15 минут. 31 декабря поздравление обойдется в 3000 рублей, при этом доступен только Дед Мороз.

По ее словам, постоянные клиенты бронируют поздравления с октября.