Генпрокурор потребовал лишить мандата Госдумы бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Сайт Государственной думы РФ сообщил о том, что Генеральный прокурор Александр Гуцан потребовал лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.

Вороновский в 2000 году был назначен на пост начальника отдела по делам ГО и ЧС в Усть-Лабинском районе, в 2004-м получил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Кавказской академии государственной службы в Ростове-на-Дону и год спустя стал главой Усть-Лабинского района.

В 2015 году чиновника перевели в краевую администрацию на должность заместителя руководителя Департамента транспорта. В 2016-м Вороновского назначили министром транспорта региона, а в 2017-м — вице-губернатором Краснодарского края. В 2021 году по партийным спискам «Единой России» был избран в Госдуму, где состоит в комитете по транспорту.

Разбирать вопрос о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности 10 ноября будет комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сам депутат уже успел выступить с заявлением по поводу сложившейся ситуации.

«Вины своей ни в чем не чувствую. Вообще не понимаю, что происходит. Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение, разъяснение», — цитирует Вороновского портал 93.RU.

Напомним, что в сентябре полиция задержала действующего вице-губернатора Краснодарского края, Александра Власова, по подозрению в хищении в особо крупном размере. Уже около года находится под следствием бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который с 2017 по 2019 годы был вице-губернатором Кубани одновременно с Вороновским.

На прошлой неделе суд конфисковал имущества на 739 миллионов рублей у бывшего главы Кавказского района, а действующий глава Крымского район в середине октября был задержан полицией при попытке скрыться с 12 килограммами золота в слитках.

В сентябре бывший глава Верховного суда Адыгеи и его сын, действующий краснодарский судья, не стали возражать против того, чтобы у них конфисковали активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, признав запрос прокуратуры «справедливым и обоснованным». В итоге у них изъяли имущества на 13 миллиардов рублей.

Также продолжается судебное разбирательство по обвинению главы Совета судей России в хищении 100 миллионов рублей из бюджета Краснодара.