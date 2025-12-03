В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых краснокнижных тюленей
На берег Каспийского моря в Дагестане выбросило мертвых тюленей. В Минприроды объяснили смерть млекопитающих
2 декабря пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщила, что специалисты обследовали побережье Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. В результате они обнаружили 484 мертвых тюленя, которых выбросило на берег.
Сообщения о гибели животных поступили от местных жителей 1 декабря.
В минприроды Дагестана заявили, гибель каспийского тюленя (нерпы) в период миграции — это «ежегодный природный феномен» на побережье Дагестана, Калмыкии и Казахстана. В ведомстве уточнили, что за последние годы научные исследования ни разу не подтвердили версии о массовых инфекционных заболеваниях животных.
По мнению ученых, тюлени умирают из-за удушья, когда проплывают зоны мощных выбросов метана и сероводорода со дна моря, связанных с сейсмической активностью.
Член Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Михаил Шеляков в интервью NEWS.ru исключил версию об отравлении млекопитающих природными газами, сославшись на их развитую сенсорику. Он предположил, что тюлени умирают из-за антропогенных факторов, связанных с техническим шумом.
«Удушье газами — это не очень правдоподобная версия гибели почти 500 тюленей в Каспийском море. В отличие от человека у этих морских жителей очень хорошо развита сенсорика, то есть они могут обходить опасные концентрации вредных веществ. Здесь другая ситуация, которая, к сожалению, учащается в последние годы — высокая зашумленность радиоэфиров, мобильные телефоны, вышки 5G и так далее. Тут все же в смерти тюленей виноваты более коварные антропогенные факторы. Наша с вами хозяйственная деятельность человека приводит к подобным вещам», — пояснил эксперт.
Каспийский тюлень — единственное млекопитающее и вид ластоногих, обитающий в Каспийском море. Сейчас животное находится на грани исчезновения и занесено в Красную книгу РФ.
