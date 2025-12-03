В Краснодаре проведут лекцию о византийских монетах, в том числе найденных на Кубани

Краснодарцев приглашают познакомиться с редкими и интересными средневековыми монетами, хранящимися в музеях края (6+)

Слушатели смогут познакомиться с редкими и интересными средневековыми монетами, хранящимися в различных музеях края. Также гостям расскажут об уникальном кладе солидов византийских императоров Исаврийской династии VIII века, найденном в Славянском районе, и редком сокровище милиарисиев второй половины X века, найденном у поселка Семигорский в черте Новороссийска.

Литературный музей Кубани анонсировал на 6 декабря лекцию «Редкие и интересные византийские монеты Краснодарского музея-заповедника и частных собраний». Встречу проведет преподаватель гуманитарного факультета Кубанского государственного института культуры, археолог и историк Алексей Пьянков.

Кроме того, Алексей Пьянков поведает о первых поступлениях в Краснодарский музей-заповедник имени Фелицына золотых солидов и их имитаций в 1927 и 1938 годах, о солидах императора Юстиниана I, о находках солидов в поселении Уташ в Анапском районе.

Лекция состоится 6 декабря в 16:00 на улице Постовой, 39/1. Необходима запись по телефону +7 (861) 268-58-78.