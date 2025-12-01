Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы

    Команда экоцентра Краснодара © Фотография предоставлена экоцентром Краснодара

Экоцентр «Чистая среда» вновь работает ежедневно. С августа он был открыт только четыре дня в неделю

1 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что возвращается к прежнему графику работы. Организация будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. 

Напомним, 1 августа экоцентр перешел на сокращенный режим работы и проработал в таком графике четыре месяца. Это произошло из-за экономических проблем — организация была на грани закрытия.

В экоцентр можно сдать различное вторсырье: пластиковые тары, зубные щетки, домашний текстиль, ветошь, деревянные столовые приборы, рентгеновские снимки, чеки, макулатуру, мелкую электротехнику и многое другое. Точный список можно узнать на сайте

Для того, чтобы сдать вторсырье, его необходимо рассортировать по видам. Важно сверяться с маркировкой упаковки — цифрой внутри треугольника или буквенным обозначением. Все вторсырье необходимо очистить и компактно сложить, а если на нем есть термоусадочные или картонные этикетки — снять. 

Также организация принимает предметы для повторного использования, декора и рукоделия и вещи для благотворительных организаций — одежду, книги, настольные игры, посуду и другое. 

Помимо этого желающие могут вызвать экомобиль, который приедет по указанному адресу и заберет вторсырье. Для этого необходимо рассортировать предметы по видам и вынести пакеты к подъезду. Тем, кто только начинает свой путь в сортировке сырья, сотрудники организации могут помочь с сортировкой предметов по виду. Стоимость вызова экомобиля — от 800 рублей. Подробнее можно узнать по ссылке

«Чистая среда» — некоммерческая организация, которая продвигает осознанное потребление и раздельный сбор отходов, а также проводит волонтерские уборки с 2017 года. Помимо этого проект организует различные экопросветительские мероприятия. 

В 2021 году «Чистая среда» и АНО «Собиратор» открыли «Экоцентр» — единственный пункт приема вторсырья в Краснодарском крае. Здесь принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное. 

Также в экоцентре есть секонд-хенд и проходят различные мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, лекции. Помимо этого «Чистая среда» проводит экскурсии для детей, уборки на природе и акции раздельного сбора вторсырья в разных районах Краснодара. 

