Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы

Экоцентр «Чистая среда» вновь работает ежедневно. С августа он был открыт только четыре дня в неделю

1 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что возвращается к прежнему графику работы. Организация будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

Напомним, 1 августа экоцентр перешел на сокращенный режим работы и проработал в таком графике четыре месяца. Это произошло из-за экономических проблем — организация была на грани закрытия.

В экоцентр можно сдать различное вторсырье: пластиковые тары, зубные щетки, домашний текстиль, ветошь, деревянные столовые приборы, рентгеновские снимки, чеки, макулатуру, мелкую электротехнику и многое другое. Точный список можно узнать на сайте.

Для того, чтобы сдать вторсырье, его необходимо рассортировать по видам. Важно сверяться с маркировкой упаковки — цифрой внутри треугольника или буквенным обозначением. Все вторсырье необходимо очистить и компактно сложить, а если на нем есть термоусадочные или картонные этикетки — снять.

Также организация принимает предметы для повторного использования, декора и рукоделия и вещи для благотворительных организаций — одежду, книги, настольные игры, посуду и другое.

Помимо этого желающие могут вызвать экомобиль, который приедет по указанному адресу и заберет вторсырье. Для этого необходимо рассортировать предметы по видам и вынести пакеты к подъезду. Тем, кто только начинает свой путь в сортировке сырья, сотрудники организации могут помочь с сортировкой предметов по виду. Стоимость вызова экомобиля — от 800 рублей. Подробнее можно узнать по ссылке.