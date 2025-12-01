«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке

В Таганроге установили памятник Павлу Деревянко. Жителям он очень не понравился, скульптуру быстро снесли

1 декабря жители Таганрога сообщили в соцсетях, что на улице Котлостроительной установили скульптуру из неизвестного материала, изображающую актера Павла Деревянко с «Оскаром» в руке. По словам горожан, именно там прошло детство артиста. Перед открытием памятника в городе развесили афиши, анонсирующие торжественную установку. При этом имя автора памятника не уточняется.

Таганрожцы заявили, что деньги на скульптуру они собрали сами. Однако результат оставил у жителей неоднозначное впечатление:

«Такое впечатление, будто скульптор сделал заготовку без детализации, а потом решил, что и так сойдет».

«Это недоразумение какое-то».

«Сделали дендро-фекальным способом, то есть из говна и палок».

«Похоже, что скульптор не очень любит актера».

«Дети в садике слепили из пластилина».

Однако памятник долго не простоял. Кто-то снес скульптуру, а на постаменте осталась только одна нога актера.



Сам Павел Деревянко расссказал изданию «Подъём», что статуя шуточная. Ее поставили в качестве промо перед выходом нового фильма с актером «Семьянин» и с ней «особо не заморачивались».

«Я знаю эту новость, вчера очень смеялся. Это шутка такая ироническая», — заявил он.