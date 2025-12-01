«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Тютюнина» https://t.me/tutina/10784
    © Скриншот из телеграм-канала «Тютюнина» https://t.me/tutina/10784

В Таганроге установили памятник Павлу Деревянко. Жителям он очень не понравился, скульптуру быстро снесли

1 декабря жители Таганрога сообщили в соцсетях, что на улице Котлостроительной установили скульптуру из неизвестного материала, изображающую актера Павла Деревянко с «Оскаром» в руке. По словам горожан, именно там прошло детство артиста.

Перед открытием памятника в городе развесили афиши, анонсирующие торжественную установку. При этом имя автора памятника не уточняется. 

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

Таганрожцы заявили, что деньги на скульптуру они собрали сами. Однако результат оставил у жителей неоднозначное впечатление:

  • «Такое впечатление, будто скульптор сделал заготовку без детализации, а потом решил, что и так сойдет». 
  • «Это недоразумение какое-то».
  • «Сделали дендро-фекальным способом, то есть из говна и палок».
  • «Похоже, что скульптор не очень любит актера».
  • «Дети в садике слепили из пластилина».

Однако памятник долго не простоял. Кто-то снес скульптуру, а на постаменте осталась только одна нога актера. 

Сам Павел Деревянко расссказал изданию «Подъём», что статуя шуточная. Ее поставили в качестве промо перед выходом нового фильма с актером «Семьянин» и с ней «особо не заморачивались».

«Я знаю эту новость, вчера очень смеялся. Это шутка такая ироническая», — заявил он.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске «кастрировали» скульптуру быка, потому что жителей возмутили слишком большие гениталии.

Город Искусство Памятники Ростовская область

Новости

В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР
В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi
Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы
«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке
Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
28 ноября, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Город «понаехов»
Вчера, 11:00
Город «понаехов»
Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей
Интернет по фейсконтролю
27 ноября, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте