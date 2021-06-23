В Новороссийске «кастрировали» скульптуру быка, потому что жителей возмутили слишком большие гениталии

Краснодарский край

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22 июня в Новороссийске скульптуре быка спилили половые органы

Новый арт-объект рядом с бизнес-центром «Черноморский» горожане заметили 20 июня. Фотографию скульптуры быка опубликовал в своем инстаграме местный фотограф Валентин Дани.

«Есть знаменитый Бык с Уолл-Стрит, а у нас появился бычок с горпляжа!» — прокомментировал фото автор снимка.

Местные жители не оценили скульптуру. В том числе многих возмутили ярко выраженные половые органы, сообщила «Наша газета Новороссийск».

Уже 22 июня было решено оперативно «кастрировать» быка. На видео портала «Город-Новоросс» можно увидеть, как рабочие при помощи ножовки спилили часть скульптуры.

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Арт-объекты подвергаются критике не только в Новороссийске. Так, 23 июня в Краснодаре решили убрать скульптуры «Тороиды», которые установили пять дней назад на Кубанской Набережной. Глава города Евгений Первышов объяснил это решение тем, что арт-объект не понравился местным жителям.

Искусство Новороссийск

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