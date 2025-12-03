В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Головокружение» Хичкока

  • Кадр из фильма «Головокружение» © Изображение является общественным достоянием
    Кадр из фильма «Головокружение» © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре 6 декабря состоится кинопоказ триллера с элементами детектива Альфреда Хичкока 1958 года (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 декабря показ триллера режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». Ленту сняли в 1958 году по роману Буало и Нарсежака «Из царства мертвых».

Скотти Фергюсон — одинокий отставной детектив, страдающий от патологического страха высоты. Давний друг по колледжу Гэвин Элстер просит его последить за своей женой Мэделин. Супруга одержима идеей самоубийства.

All you need is love:

Фильм популяризовал спецэффект с одновременным наездом и отъездом камеры, который иногда также называют «эффектом головокружения». Триллер занимает первое место в списке величайших фильмов по версии Sight & Sound.

«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, разберем виртуозную работу режиссера и другие ключевые аспекты», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 6 декабря в 14:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

1 декабря экоцентр «Чистая среда» сообщил, что вернулся к прежнему режиму работы — ежедневно с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут первого «Гарри Поттера» и «Зверополис 2».

