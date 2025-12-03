В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Головокружение» Хичкока

В Краснодаре 6 декабря состоится кинопоказ триллера с элементами детектива Альфреда Хичкока 1958 года (12+)

Скотти Фергюсон — одинокий отставной детектив, страдающий от патологического страха высоты. Давний друг по колледжу Гэвин Элстер просит его последить за своей женой Мэделин. Супруга одержима идеей самоубийства.

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 декабря показ триллера режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». Ленту сняли в 1958 году по роману Буало и Нарсежака «Из царства мертвых».

Фильм популяризовал спецэффект с одновременным наездом и отъездом камеры, который иногда также называют «эффектом головокружения». Триллер занимает первое место в списке величайших фильмов по версии Sight & Sound.

«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, разберем виртуозную работу режиссера и другие ключевые аспекты», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 6 декабря в 14:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

1 декабря экоцентр «Чистая среда» сообщил, что вернулся к прежнему режиму работы — ежедневно с 12:00 до 20:00.