В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Головокружение» Хичкока
В Краснодаре 6 декабря состоится кинопоказ триллера с элементами детектива Альфреда Хичкока 1958 года (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 декабря показ триллера режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». Ленту сняли в 1958 году по роману Буало и Нарсежака «Из царства мертвых».
Скотти Фергюсон — одинокий отставной детектив, страдающий от патологического страха высоты. Давний друг по колледжу Гэвин Элстер просит его последить за своей женой Мэделин. Супруга одержима идеей самоубийства.
Фильм популяризовал спецэффект с одновременным наездом и отъездом камеры, который иногда также называют «эффектом головокружения». Триллер занимает первое место в списке величайших фильмов по версии Sight & Sound.
«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, разберем виртуозную работу режиссера и другие ключевые аспекты», — рассказали организаторы.
Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.
Показ состоится 6 декабря в 14:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
1 декабря экоцентр «Чистая среда» сообщил, что вернулся к прежнему режиму работы — ежедневно с 12:00 до 20:00.
