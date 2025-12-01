Мэр Батайска заявил, что ущерб от атак БПЛА возместит Украина. Позже он сказал, что его слова исказили
Мэр Батайска заявил жителям города, что возмещать ущерб от атак беспилотников должна Украина. Позднее он назвал запись разговора «фейком и перевертыванием»
30 ноября телергам-канал «Ростов Главный» опубликовал видео с записью разговора главы Батайска Валентина Кукина с жителями города. В ролике чиновник заявил, что деньги на восстановление дома на Западном шоссе, 17, который пострадал от атак БПЛА, должна выплатить «страна Украина».
По его словам, после завершения СВО Россия выставит счет Украине, которая должна будет возместить ущерб.
«Порядок по закону такой», — сказал чиновник.
Также он рассказал о втором варианте исхода событий — после завершения СВО правительство РФ может возместить ущерб из бюджета страны, а в дальнейшем выставить счет лицу, который «причинил этот вред» — «государству под названием Украина».
«Ответить ничего другого я вам не могу. И когда у меня прямо будут спрашивать, откуда источник финансирования, я скажу «я не знаю», — добавил Кукин.
В тот же день он заявил изданию «Подъем», что запись разговора — это «фейки и перевертывания». Однако он не опроверг и не подтвердил подлинность видео.
Также 30 ноября в своем телеграм-канале Кукин опубликовал план действий по восстановлению дома на Западном шоссе, 17 и заявил, что «решения принимаются на региональном уровне» и «задача города — сопровождать людей и не оставлять их один на один с процедурой».
Напомним, многоквартирный дом на Западном шоссе, 17, пострадал в ночь с 20 на 21 октября. Тогда над Ростовской областью сбили 34 беспилотника. Были повреждены жилые дома, автомобили, медцентр и другие объекты. Один человек пострадал, более 3000 жителей остались без электричества.
