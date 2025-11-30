«Смотреть без слез невозможно». Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал застройку Краснодара
Артемий Лебедев назвал Краснодар «большой градостроительной ошибкой». Он считает, что внешний вид города спас только парк Галицкого
28 ноября в новом выпуске шоу «Самый хороший подкаст» дизайнер Артемий Лебедев высказал свое мнение о Краснодаре. Речь шла о проблемной инфраструктуре города.
«Краснодар еще хуже как город, потому что это даже не город — это станица. Просто на дрожжах. Поэтому там такой треш. Там каждый на своем участке воткнул любое здание, которое хотел, вообще забив на инфраструктуру», — заявил дизайнер.
В 2016 году Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре:
Лебедев назвал Краснодар «одной большой градостроительной ошибкой», с которой ничего нельзя сделать:
«Нельзя было в свое время разрешать делать все, что угодно. Нужны правила. Я не вижу шансов изменить это все. Людей выгонять с их насиженных мест и перестраивать все — будут недовольны».
Также во время беседы дизайнер похвалил стадион «Краснодар» и парк Галицкого. Он заявил, что это «оазис посреди абсолютной непотребности».
Как отметил Лебедев, даже Сергей Галицкий не смог ничего сделать с застройкой вокруг парка. В нескольких метрах от стадиона находится многоэтажное здание. По словам дизайнера, Галицкому предлагали купить данный участок за огромную сумму, но бизнесмен отказался.
«Прям сейчас стена стоит у этого стадиона. Оттуда людям красота видна, а все смотрят на этот дом. На это смотреть без слез невозможно», — добавил блогер.
Напомним, что в 2017 году Артемий Лебедев разработал логотип для винодельни Сергея Галицкого.
Как писали Юга.ру, в многоэтажках Краснодара и Новороссийска установили умные лифты. Дизайн разработал Артемий Лебедев.