«Смотреть без слез невозможно». Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал застройку Краснодара

28 ноября в новом выпуске шоу «Самый хороший подкаст» дизайнер Артемий Лебедев высказал свое мнение о Краснодаре. Речь шла о проблемной инфраструктуре города. «Краснодар еще хуже как город, потому что это даже не город — это станица. Просто на дрожжах. Поэтому там такой треш. Там каждый на своем участке воткнул любое здание, которое хотел, вообще забив на инфраструктуру», — заявил дизайнер.

Лебедев назвал Краснодар «одной большой градостроительной ошибкой», с которой ничего нельзя сделать:



«Нельзя было в свое время разрешать делать все, что угодно. Нужны правила. Я не вижу шансов изменить это все. Людей выгонять с их насиженных мест и перестраивать все — будут недовольны».



Также во время беседы дизайнер похвалил стадион «Краснодар» и парк Галицкого. Он заявил, что это «оазис посреди абсолютной непотребности».



Как отметил Лебедев, даже Сергей Галицкий не смог ничего сделать с застройкой вокруг парка. В нескольких метрах от стадиона находится многоэтажное здание. По словам дизайнера, Галицкому предлагали купить данный участок за огромную сумму, но бизнесмен отказался.

«Прям сейчас стена стоит у этого стадиона. Оттуда людям красота видна, а все смотрят на этот дом. На это смотреть без слез невозможно», — добавил блогер.



Напомним, что в 2017 году Артемий Лебедев разработал логотип для винодельни Сергея Галицкого.