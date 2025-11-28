К 2028 году каждая пятая машина в России будет продаваться онлайн — Авто Саммит

Профессионалы отрасли обсудили будущее российского авторынка на Авто Саммите в Москве

27 ноября в Москве прошел первый федеральный Авто Саммит. Авито Авто собрало на нем более 1000 участников офлайн и онлайн — производителей, дилеров, экспортеров, финтех-экспертов и представителей Центробанка.

Участники обсудили ключевые тренды, которые меняют авторынок: новые привычки покупателей, цифровизацию и государственное регулирование, включая меры поддержки для дилеров.