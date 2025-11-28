К 2028 году каждая пятая машина в России будет продаваться онлайн — Авто Саммит
Профессионалы отрасли обсудили будущее российского авторынка на Авто Саммите в Москве
27 ноября в Москве прошел первый федеральный Авто Саммит. Авито Авто собрало на нем более 1000 участников офлайн и онлайн — производителей, дилеров, экспортеров, финтех-экспертов и представителей Центробанка.
Участники обсудили ключевые тренды, которые меняют авторынок: новые привычки покупателей, цифровизацию и государственное регулирование, включая меры поддержки для дилеров.
Дмитрий Перец, руководитель аналитики Авито Авто, привел данные по спросу на платформе:
- Спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
- По итогам 10 месяцев 2025 года, наиболее востребованными (31,5%) оказались новые автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей.
- Спрос на вторичном рынке с июня по октябрь вырос почти на треть (+26,6%).
- По итогам 10 месяцев 2025 года, больше всего пользователи интересовались бюджетными подержанными авто стоимостью до 2 млн рублей (87% от интереса).
- Средняя цена новых авто снизилась в январе-октябре 2025 года до 3 410 000 рублей (-0,9%), а машин с пробегом — до 1 440 000 рублей (-7,4%).
- 85% аудитории начинают поиск авто онлайн, а доля общения с продавцами в чатах выросла с 58% до 72% с начала 2024 года.
- Доля покупателей новых авто выросла на 10 п.п., до 37%.
Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» Авито Авто, рассказал, как платформа адаптируется к этим трендам. Одно из направлений — «платформизация», то есть объединение сервисов в единую систему с «Автохабом» в центре. Другое — развитие таких сервисов, как «Селект» для онлайн-выбора и бронирования авто и «Аукцион» для быстрой продажи. В них запустили единый цифровой сценарий покупки и продажи через трейд-ин.
Наталья Гремитских, директор проекта дирекции по маркетингу АО «АВТОВАЗ», сообщила о планах по внедрению системы управления дилерским центром и холдингом, включая автоматизированное управление контентом, развитие системы лояльности и ИИ. Она отметила, что дилеры LADA размещают на Авито около 30 000 новых машин в месяц.
На панельной дискуссии «Автомобильный рынок России до 2028 года» эксперты выделили ключевые тренды:
- Молодая аудитория ценит не технические характеристики авто, а удобство его эксплуатации.
- К 2028 году продажи онлайн могут занять около 20% среди всех сделок. Уже сейчас они перешли из стадии эксперимента к реальности.
- Ключ к успеху — синергия онлайна и офлайна и гибкость в работе с клиентом.
- Доверие становится новым активом: преимущество получат продавцы с прозрачным сервисом.
Филипп Осадчий и Ренад Алькураши (MYNM, Саудовская Аравия) поделились опытом трансформации авторынка Саудовской Аравии, где покупатель сегодня сравнивает дилера не с конкурентами, а с мировыми e-com гигантами и ожидает получить при покупке авто такой же бесшовный опыт.
Концепцию мероприятия, посвященную будущему, подчеркнули 2 экспозиции, которые рассказывают о разных временных эпохах. Первая — одна из самых ожидаемых новинок этого года, электрическое гран-купе AVATR 12. В то же время арт-инсталляция «Назад в будущее» от Музея транспорта Москвы демонстрирует видение «машины будущего» художницей Анной Комаровой в ее детстве.
