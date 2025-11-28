Праздники среди снеговиков, диско-елок и горных пейзажей. Курорт «Роза Хутор» представил программу новогодних каникул

Любителей активного отдыха ждет традиционный костюмированный марафон. 30 декабря в 15:00 больше 400 участников, переодевшись в Дедов Морозов и Снегурочек, преодолеют дистанцию в 2000 метров вдоль живописной реки Мзымта.

Торжества официально начнутся 30 декабря с прибытия главного зимнего волшебника на скоростном поезде «Ласточка». Дед Мороз не только даст старт праздникам, но и обоснуется в собственной горной усадьбе в отеле «Рэдиссон», где будет встречать гостей вместе со Снегурочкой ежедневно с 11:00 до 17:00. Каждого посетителя ждет угощение в виде пряника и специальная открытка для написания пожелания близким или себе на будущий год. Здесь же, в усадьбе, будет работать почта, которая доставит послания адресатам по всей стране.

«Роза Хутор» превратит новогодние каникулы в непрерывную череду чудес. Гостей курорта ждет насыщенная программа, где каждый день наполнен бесплатными развлечениями и волшебными событиями для посетителей всех возрастов.

Ежедневно с утра и до обеда на главной площади снеговики-добряки в стилизованных русских костюмах будут вовлекать гостей в игры и другие развлечения. Особый сюрприз ожидает гостей на канатной дороге «Олимпия» — «счастливая кабинка», украшенная яркой иллюминацией. Это не просто подъемник, а целый аттракцион, где можно спеть, повеселиться и загадать заветное желание, поднимаясь в горы.

С наступлением вечера курорт озарится сиянием 4 тыс. фонариков. Ежедневно в 18:00 стартует театрализованное шоу «Диско-елка» с участием Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и символов года. После хороводов и танцев гости отправятся в новогоднее шествие по набережной под энергичные ритмы барабанщиков.

Вечернюю эстафету развлечений подхватит народное караоке на главной сцене, которая превратится в масштабный клуб под открытым небом. А в 20:00 начнется дискотека с кавер-группой «Стерео коромысло», выступлением DMC Morfey и русским go-go dance. Атмосферу праздника дополнят представления уличного театра.

В новогоднюю ночь на главной сцене гостей ждут традиционные поздравления, трансляция обращения президента на большом экране и бой курантов. Рестораны и отели курорта подготовили специальные программы: «Голубой огонек» в «Дичи», тайны русской души в «Варежке» и сказочная атмосфера в Rosa Springs.

Отдельным подарком станет празднование 15-летия «Роза Хутор» 3 января. В 20:00 на площади у Ратуши гостей ждут флэшмобы, розыгрыши призов и выступление группы Hi-Fi.

Культурная программа каникул будет не менее яркой. В «Роза Холле» выступят ДиДюЛя, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов и группа «Рондо», а также пройдут балет «Щелкунчик» и спектакль Frank с Данилой Козловским.

С 25 декабря по 10 января в этнопарке «Моя Россия» Дед Мороз лично проведет экскурсии о новогодних традициях народов России, а на мастер-классах можно будет метать валенок, ковать подкову или лепить глиняные фигурки.

Завершающим аккордом праздника станет ярмарка «Русские сезоны» на Площади Роза, где можно будет согреться ароматным глинтвейном, попробовать свежие блины и найти уникальные подарки от местных мастеров. Новогодние каникулы на «Роза Хутор» продлятся до 7 января.