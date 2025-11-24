Антистресс как новая реальность. Эксперты представили на «Роза Хутор» модель санатория будущего

На курорте «Роза Хутор» состоялась конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс»

В течение трех дней специалисты — от врачей-сомнологов и маркетологов до разработчиков инновационных гаджетов — активно обсуждали ключевые тенденции, тестировали новейшие разработки и формировали единое видение того, как должна выглядеть современная здравница. По словам медицинского директора Ассоциации Михаила Данилова, первостепенной задачей для отрасли сегодня является интеграция принципов превентивной медицины в стандартный санаторный сервис, и интерес к этому направлению неуклонно растет.

На горном курорте «Роза Хутор» состоялось масштабное отраслевое событие — третья ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс». Мероприятие, организованное на базе отеля Rosa Springs 5* при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма, собрало ведущих экспертов в области медицины, wellness-технологий и курортного бизнеса, чтобы определить вектор развития индустрии здоровья на годы вперед.

Деловая программа первого дня была посвящена конкретным инструментам, которые уже сегодня формируют wellness-индустрию завтрашнего дня. Так, Андрей Гострый, основатель института PreventAge, раскрыл тему влияния экологии и вредных химических веществ на мужское здоровье. Главный врач клиники Rosa Springs Елена Сидорова поделилась успешными практиками внедрения превентивных протоколов, а Диана Эксузян-Хостикоева представила комплексную маркетинговую модель Life Balance, охватывающую пять аспектов благополучия: медицину, ментальное здоровье, тело, красоту и питание.

Особый интерес вызвала тема «сонного туризма», которую осветил сомнолог Роман Бузунов, отметив повсеместный рост спроса на решения для улучшения качества сна. Эксперты из клиники «Кивач» и курорта «Мрия», Наталия Куприянова и Федор Исаев, углубились в вопросы мониторинга здоровья, представив передовые методы оценки биовозраста. Профессор Анатолий Скальный добавил, что «зеленые зоны» и программы цифровой детоксикации становятся ключевым фактором выбора для 70% состоятельных туристов.

Помимо интенсивной дискуссионной программы, участники смогли на практике оценить инновации: от кулинарного мастер-класса шеф-повара ресторана «Эдельвейс» до неинвазивной диагностики «Трекер здоровья» и антистресс-терапий.

«Санаторно-курортная отрасль находится на пороге серьезных изменений. Мы видим устойчивый интерес гостей к персонализации и превентивным технологиям. Для нас было важно создать площадку, где профессионалы могут обсудить практические решения и инновации. Благодарю экспертов за глубокие дискуссии и готовность развивать концепцию Life Balance вместе с нами», — отметила генеральный менеджер отеля Rosa Springs Елена Мосийчук.

Итогом форума стало четкое понимание: санаторий будущего — это гибридная экосистема, где персонализированные медицинские протоколы, цифровые технологии и научно обоснованные антистресс-практики объединяются для комплексной заботы о госте.